BMV registra nuevo récord; Liverpool y Alsea brillan en cesión corta antes de Navidad

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó este miércoles un nuevo hito en una jornada que tuvo una duración más corta de la habitual.

El referencial índice S&P/BMV IPC ascendió un marginal 0.03% a 65,616.43 puntos, un nuevo récord de cierre histórico, aunque durante el día llegó a subir hasta 65,722.96 unidades.

La jornada registró un volumen de apenas 16.4 millones de acciones negociadas, muy por debajo del promedio diario de los últimos meses cercano a ⁠200 millones.

Los títulos de la cadena de tiendas por departamentos El Puerto de Liverpool encabezaron las alzas, con un 2.66% más a 103.43 ⁠pesos, seguidos por los del operador de restaurantes Alsea, que sumaron un 1.75% a 55.77 pesos.

Fuera del índice, los papeles de Ollamani, del empresario Emilio Azcárraga, ganaron un 2.08% a 82.83 pesos después de que anunció en la víspera que formó una alianza con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó tres puntos base a un 8.96%, por el contrario la tasa a 20 años subió siete, a un 9.61%.