Qué regalar en Navidad y Año Nuevo: 7 opciones premium de mayor a menor precio
Siete regalos premium para Navidad y Año Nuevo, ordenados de mayor a menor: reloj suizo, pantalla 98”, cama inteligente, bolso italiano, scooter eléctrico, sartén multipropósito y fragancia.
La guía de regalos premium de Navidad y Año Nuevo también se juega en el terreno del lujo: piezas con edición limitada, manufactura cuidada y marcas que funcionan como señal de estatus. Aquí, el regalo no solo se usa; se presume, se colecciona y convierte el brindis —o la rutina— en un momento de exclusividad.
1. Reloj Hublot Spirit of Big Bang (540,200 pesos)
Reloj para hombre con caja y bisel en titanio, correa de caucho negro con textura y broche de cierre. Carátula cuadrada con manecillas e indicadores a contraste. Es una pieza de alta relojería deportiva para quien valora marca, materiales y presencia.
2. Pantalla Samsung 98” Neo QLED QN90F (188,571 pesos)
El formato de 98 pulgadas apunta al "cine en casa". Integra Quantum Mini LED y Quantum Matrix Plus Technology para administrar la luz por zonas y ajustar brillo según la escena. El procesador NQ4 AI Gen3 apoya el escalado a 4K y la Smart Calibration Pro permite calibrar desde el smartphone. Suma EyeComfort Mode y Glare Free para sesiones largas y menos reflejos. En audio, Object Tracking Sound+ y Dolby Atmos buscan una experiencia más envolvente.
3. Eight Sleep Pod Ultra (113,000 a 119,000 pesos)
El regalo de bienestar en clave tecnológica. Combina base con funciones para mitigar ronquidos, control de temperatura adaptativo y seguimiento del sueño con Autopilot, que ajusta parámetros durante la noche. Para completar el set: Blanket (25,000 pesos) y Pillow (kit de dos) por 35,000 pesos.
4. Bolsa Bottega Veneta Andiamo crossbody (96,350 pesos)
Bolso tipo crossbody elaborado en piel, con diseño a cuadros, asa y correa para llevarlo. Hecho en Italia. Una opción de lujo discreto para quien prioriza construcción, marca y uso diario.
5. Scooter eléctrico Okai EA10C (27,990 pesos)
Movilidad para trayectos cortos. Diseño retro, asiento ergonómico y una ficha técnica que marca rango de hasta 56 km y potencia máxima de 900W. Funciona como alternativa para traslados urbanos y “última milla”.
6. Royal Prestige MultiPan (19,999 pesos)
Regalo funcional para casa. Ofrece 11 funciones en un utensilio, acero inoxidable T-304 y uso apto para horno. Integra cierre hermético y colador para cocinar, escurrir y terminar platillos con menos herramientas.
7. Matador, de Ramon Monegal (5,600 pesos)
Fragancia de autor lanzada en 2025, familia almizcle floral amaderado. Notas de salida: pera, comino e incienso; corazón: maracuyá, magnolia, jazmín y rosa; fondo: cuero, coco, sándalo y almizcle.
Antes de comprar: confirma disponibilidad, garantía, tiempos de entrega y políticas de cambio.