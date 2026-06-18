Con billete conmemorativo, Lotería Nacional rinde homenaje a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su 80 Aniversario y legado cultural

El presídium del evento estuvo conformado por la actriz Dolores Heredia, el actor Juan Manuel Bernal, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón y Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

La directora Olivia Salomón destacó que se celebra a la Academia y a las generaciones de creadoras y creadores que han hecho del cine mexicano una de las expresiones más admiradas de nuestra cultura.

El Sorteo Mayor No. 4019 que celebra ocho décadas de laAMACC, cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 7 de julio del presente año, a las 20:00 hrs.

Para rendir homenaje a la institución creada en pleno esplendor de la industria fílmica nacional se develó el billete del Sorteo Mayor No. 4019 que conmemora el legado de la AMACC en su 80 aniversario, se contó con la presencia de la actriz Dolores Heredia, el actor Juan Manuel Bernal, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón y el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Daniel Hidalgo.

Comprender la historia de la AMACC es reconocer nuestras historias: las que se han representado en pantalla y también aquellas que han consolidado la industria cinematográfica que hoy conocemos.

El 3 de julio de 1946, en el número 36 de la calle Roma de la Ciudad de México se fundó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), los miembros fundadores fueron Raúl de Anda, Carlos Galván, Fernando Soler, Manuel Fontanals, Ignacio Fernández Esperón “Tatanacho”, Eduardo Hernández Moncada, Alejandro Galindo, Adela Formoso de Obregón Santacilia, Carlos Pellicer, Juan Manuel Torres, y Gabriel Figueroa. Algunas de estas personalidades conformaron la comisión de premiación que el 15 de mayo de 1947 otorgó por primera vez en la historia del cine mexicano, el Premio Ariel, creado por el notable escultor mexicano Ignacio Asúnsolo inspirado por libro homónimo del escritor uruguayo José Enrique Rodó.

En su mensaje, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que hoy se celebran 80 años de una organización fundamental para preservar, reconocer y proyectar una de las expresiones culturales más valiosas de nuestra nación. Agregó que, el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, fiel a su esencia, continúa reconociendo, visibilizando e impulsando las causas, instituciones y expresiones culturales que fortalecen la memoria y el orgullo de México.

Además, subrayó que Lotería Nacional dedica este billete conmemorativo a una institución que honra lo mejor de nuestra cinematografía, “a través del Premio Ariel, símbolo de excelencia, libertad creativa y vocación artística, ha reconocido a quienes han nutrido la cultura nacional con su obra. Al mismo tiempo, ha impulsado la preservación de nuestra memoria audiovisual, la difusión de nuestras películas y la defensa del cine como una expresión fundamental del patrimonio cultural de México”.

Olivia Salomón reconoció y aplaudió la presencia del destacado cineasta mexicano Alfonso Arau y de toda la comunidad de la industria cinematográfica reunida en el Teatro de Lotería Nacional, desde donde expresó que con este sorteo se celebra a la Academia, pero también a las actrices actores, directoras, directores, productores, guionistas, fotógrafos y técnicos que han dado vida a las obras que forman parte del patrimonio cultural de México.

“Celebramos a la Academia, celebramos a quienes han dedicado su vida a imaginar, crear y contar las historias que han dado rostro, voz y emoción a México. Y celebramos a las generaciones de creadoras y creadores que han hecho del cine mexicano una de las expresiones más admiradas de nuestra cultura”, puntualizó la titular de la institución de la suerte.

Durante su intervención, el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, expresó que “el compromiso de la AMACC para los próximos 80 años es inamovible: “seguir abriendo camino a las y los jóvenes cineastas, a esos jóvenes que hoy, en cualquier rincón del país, están filmando su primera película con una cámara prestada, con un teléfono, con lo que tengan a la mano. Ellos y ellas son los que mañana ocuparán estas sillas y formarán parte de nuestra historia.”

Al tomar la palabra, la actriz Dolores Heredia resaltó que “somos el resultado vivo de esos 80 años de historia. Cada corte de edición, cada línea de diálogo escrita en el presente, carga con el eco de los que caminaron antes. Somos los herederos de una terquedad luminosa: la de seguir contando nuestras propias historias.”

Mientras que el actor Juan Manuel Bernal subrayó “lo más hermoso es lo que está pasando aquí adentro, en nuestra tierra. Nuestra cinematografía ya no le pertenece a una sola mirada ni a una sola ciudad. Hoy tenemos un cine con una profunda perspectiva de género; un cine potente y necesario hecho por mujeres; historias filmadas por personas de los pueblos originarios en sus propias lenguas, con su propia cosmogonía. Hoy los directores y directoras de los estados de la República están tomando la cámara para demostrarnos que México está lleno de historias.”

La AMACC difunde, investiga y preserva el desarrollo y la defensa de las artes y ciencias cinematográficas. Su compromiso se muestra a través de la organización de ciclos de cine gratuitos para todo público, la participación en conversatorios y foros de relevancia internacional, la restauración de obras que han sido fundamentales para nuestro cine, las presentaciones editoriales que condensan la historia cinematográfica de México, las exposiciones abiertas al público y las alianzas con instituciones como Filmoteca UNAM, IMCINE, Cineteca Nacional, por mencionar algunas, con quienes colabora hombro a hombro por el fortalecimiento de un cine mexicano en ascensión.

La AMACC también forma parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE),un organismo que reúne a las asociaciones homólogas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de impulsar conjuntamente el quehacer fílmico.

El billete que reconoce 80 años de impulso al cine mexicano