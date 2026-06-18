Serenos, Trump está en campaña

Usualmente los discursos de los mandatarios, en gira internacional o en reuniones de la ONU, el G7 o cualquiera otra organización trasnacional, son dirigidos a la clientela electoral que tienen en sus países de origen.

No es la primera vez que Trump, con ambigüedades, amenaza a México con incursiones armadas contra grupos del crimen organizado, ni será la última, pues está en campaña para ganar las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre y México es tema electoralmente rentable.

Por impredecible que sea, quien esto escribe se atreve a predecir que el inquilino de la Casa Blanca es pragmático, sabe que funciona bien la colaboración bilateral contra el crimen organizado, aplicará el adagio sajón: “If it ain´t broke, don´t fix it, (Si no está roto, no lo arregles)

Esencial, el rol de la UIF

Desde el ámbito de la academia y los expertos financieros, reconocen que desde octubre de 2024 ha dado un giro estratégico la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al combate a las bandas criminales al aplicar la doctrina de “sigue el dinero” y bloquear sus recursos.

La Unidad de Inteligencia Financiera tendría que ser la herramienta fundamental para la Estrategia del combate a la criminalidad, pero, aunque colabora, el Ejecutivo le ha asignado otras tareas.

Parafraseando a Eduardo Ruiz Healy, se dice, se comenta y se chismea que al concluir Elisa Anda su período en el Grupo de Acción Financiera Internacional, existe la posibilidad de que se incorpore a la UIF, lo cual complementaría la labor de Omar García Harfuch.

Los gambitos electorales de Morena

Se proclama urbi et orbi que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le quitó al partido en el poder, a Morena, afiliaciones y las entrega a las organizaciones que han sido registradas y que el próximo agosto se anuncian cuáles serán partidos y participar en las elecciones de 2027.

Así, los magistrados del Tribunal Electoral con su fina obsecuencia, dan la impresión de que son imparciales y que están equivocados los que afirman que están bajo el control de Morena, agradecidos por la eventual prolongación de su mandato.

Al mismo tiempo, el presunto beneficio a los nuevos partidos, fortalece la imagen de pluralidad y “vocación” democrática de las tribus de Morena, pero saben muy bien que ninguno de los que reciban su registro son amenaza. Ah, Usigli y su inmortal “Gesticulador”.

NOTAS EN REMOLINO

En la mayoría de los medios nacionales se destacó que en su participación en la cumbre del G7 en Evián, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil le pidió a Trump que no se meta en las elecciones de Brasil. No fue tan difundida su declaración de “no soy hombre de izquierda, soy sindicalista” … A pesar de su beligerancia los duros de la CNTE han perdido la presencia e influencia que tenían hace unas semanas … Pese a las advertencias contra el nepotismo, el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, progenitor de la gobernadora Evelyn Salgado, ha pedido licencia para contender por la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Los malquerientes dicen que sólo quiere demostrar su fuerza para que quien gane la candidatura negocie por su apoyo … Revelaron en la mañanera que la FIFA, para la celebración de su cena a sus invitados especiales al Mundial, pagó un alquiler de un millón de pesos por el histórico Castillo de Chapultepec … El escritor y traductor italiano Antonio Tabucchi nos legó esta reflexión para fin de semana: “No me dejen solo entre personas llenas de certezas. Es gente terrible” …