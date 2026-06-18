Wall Street cierra con ganancias; destaca fuerte avance de las acciones de Intel

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Las referencias estadounidenses avanzaron, con un impulso de los fabricantes de chips, en un mercado a la espera de noticias sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.14% a 51,564.70 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 1.08% a 7,500.58 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.91% a 26,517.93.

Las acciones de Intel (+10.64%) avanzaron con fuerza, dando impulso a otros fabricantes de chips, después de que el presidente Donald Trump anunció que Apple (+0.70%) acordó trabajar con la compañía para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.

Otros valores del sector de los semiconductores siguieron a Intel. El gigante Nvidia (+2.95%), AMD (+4.86%) y Broadcom (+4.70%) impulsaron al índice de semiconductores de Filadelfia (+6.42%). Empresas más pequeñas del sector avanzaron casi 8 por ciento.

Los inversionistas esperaban noticias sobre la tregua en Oriente Medio. Si bien el presidente Donald Trump advirtió que reanudaría los ataques si Irán no cumplía sus compromisos, los primeros barcos comenzaron a cruzar este jueves por el estrecho de Ormuz.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 terminaron la jornada con pérdidas. Destacó de energía (-1.73%), mientras que los valores de tecnologías de la información (+2.68%). Al interior del Dow Jones, las acciones de Caterpillar (+3.07%) encabezaron las ganancias.