Querétaro busca impulsar la industria de semiconductores a través de la formación de talento

Querétaro, Qro. A través de la formación de talento especializado, el estado de Querétaro planea desarrollar la industria de semiconductores.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que se trata de una industria de alto valor y se busca fortalecerla por medio de la academia.

“Querétaro crece desde las aulas y lo que queremos es que, a través de la educación, del conocimiento, podamos fortalecer esta industria que es de altísimo valor, que nos genera mucha competitividad y que, es una realidad, hoy en día todos necesitamos semiconductores, están presentes en todos los implementos que tenemos alrededor”, mencionó.

La secretaría identifica entre tres y cuatro empresas que están diseñando tarjetas de circuitos impresos (estructura que conecta circuitos eléctricos). También existen de dos a tres proyectos de inversión relacionados con la industria.

El secretario estatal mencionó la participación de la empresa QSM Semiconductores que opera en la entidad y que se describe como la primera empresa mexicana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de semiconductores de propósito general y aplicaciones específicas.

“Ya hay esfuerzos en Querétaro, de industria, que están generando tarjetas de circuitos impresos que es la que agrupa a los semiconductores, tres o cuatro empresas que están diseñando ya estas tarjetas; está QSM que es una empresa queretana que va a darle valor a las obleas de silicio, a través de las obleas de silicio va a estar girando a semiconductores”, comentó.

Una de las condiciones que necesita este nicho para su desarrollo, refirió, es la formación de capital humano.

“Lo primero es el talento, porque en la etapa del proceso que nosotros estamos interviniendo -no es en la fabricación de las obleas- las obleas requieren grandes cantidades de agua que no las tenemos. QSM lo que está haciendo es que recibe las obleas, le da un valor agregado a la oblea y desde ahí se detona todo el proceso de la fabricación de semiconductores, entonces, estamos trabajando con la industria”, expuso.

Apuestan por formación de talento

Un paso importante en el desarrollo de esta industria, agregó, es la alianza que materializó la Secretaría de Educación del estado, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) e instituciones públicas de educación superior que esta semana firmaron el Convenio de colaboración para el desarrollo de talento en semiconductores.

Como parte del convenio se diseñó un programa de capacitación teórico-práctico dirigido a profesores de instituciones de educación superior, con énfasis en diseño, fabricación, microfabricación, caracterización y transferencia de conocimiento a estudiantes. El programa cuenta con 25 participantes de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Mexicali.

En el convenio participan la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y la Universidad de Corregidora (UTC).