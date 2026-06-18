¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Ya podrás corregirla por internet

A partir del próximo 22 de junio, los ciudadanos podrán realizar la corrección de actas de nacimiento y otros trámites del Registro Civil de manera digital, sin necesidad de acudir a oficinas presenciales o trasladarse a su lugar de nacimiento. La medida forma parte de la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil presentada por el Gobierno de México.

El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia federal de simplificación y digitalización de servicios públicos.

¿Cuándo estará disponible la Plataforma Nacional del Registro Civil?

La Plataforma Nacional del Registro Civil comenzará operaciones el 22 de junio y permitirá realizar diversos trámites en línea relacionados con actas, CURP y registros civiles.

El objetivo es reducir tiempos de espera, eliminar traslados innecesarios y facilitar el acceso a servicios gubernamentales desde cualquier parte del país e incluso desde el extranjero.

¿Qué trámites podrán realizarse en línea?

De acuerdo con la ATDT, entre los servicios que estarán disponibles de forma digital destacan:

Corrección de nombres y otros datos en actas de nacimiento.

Solicitud de captura de actas que aún no se encuentren digitalizadas.

Seguimiento a la inscripción de sentencias para registrar divorcios.

Certificación de la CURP vinculada directamente con el acta correspondiente.

Expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Emisión de constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio.

¿Dónde se podrá corregir un acta de nacimiento?

Los trámites podrán realizarse a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, accesible mediante:

Llave MX.

Portal Único de Trámites y Servicios del Gobierno de México (gob.mx).

Las autoridades señalaron que contar con una cuenta activa de Llave MX será indispensable para iniciar el procedimiento.

Requisitos para corregir un acta de nacimiento

Para solicitar una corrección en línea será necesario contar con:

Cuenta activa en Llave MX.

Identificación oficial vigente del titular del acta (INE, pasapoActa de nacimiento que se desea corregir en formato PDF, JPG o PNG.rte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir) en formato PDF, JPG o PNG.

Paso a paso para corregir un acta de nacimiento en línea

Ingresar a Llave MX.

Acceder al apartado de trámites del Registro Civil.

Seleccionar la opción "Actas de nacimiento".

Elegir "Corrección de registro de acta".

Dar clic en "Iniciar trámite".

Capturar la información solicitada:

Tipo de acta.

Datos del solicitante.

Información del acta.

Datos que se desean corregir.

Adjuntar la identificación oficial y el acta correspondiente.

Realizar el pago del trámite.

Dar seguimiento a la solicitud mediante la plataforma.

Descargar el documento corregido una vez que esté disponible.

¿Cuánto tarda la corrección del acta de nacimiento?

Uno de los principales beneficios de la digitalización es la reducción en los tiempos de respuesta. Mientras que el trámite presencial podía extenderse hasta 30 días hábiles y requería acudir al estado donde se realizó el registro, la versión digital permitirá obtener la corrección en aproximadamente cinco días hábiles.

El costo del servicio variará según la entidad federativa y podrá consultarse directamente en la plataforma al momento de iniciar el procedimiento.

Digitalización busca eliminar traslados y trámites presenciales

Peña Merino destacó que la nueva plataforma permitirá a los ciudadanos gestionar documentos registrales sin desplazamientos, reduciendo costos y simplificando procesos que históricamente implicaban largos tiempos de espera.

Con la entrada en operación de la Plataforma Nacional del Registro Civil, el Gobierno federal busca modernizar los servicios públicos y facilitar el acceso a trámites esenciales mediante herramientas digitales accesibles desde computadoras y dispositivos móviles.