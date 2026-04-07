Iberia retoma los vuelos a Venezuela con cuatro frecuencias semanales desde Madrid

Iberia, filial del grupo ⁠IAG , ha reanudado los vuelos entre Madrid y Caracas, poniendo fin a ⁠una suspensión que ⁠comenzó en noviembre debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Un portavoz dijo el martes que la aerolínea operaría cuatro vuelos semanales, uno menos que antes de la suspensión.

Las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra reanudaron sus vuelos a Venezuela en febrero y a principios de marzo, respectivamente.

Iberia fue una de las varias aerolíneas que suspendieron los vuelos hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados ⁠Unidos advirtiera de ⁠una "situación potencialmente peligrosa" ⁠para la aviación civil debido al aumento ⁠de los riesgos militares y políticos.

Tras la operación estadounidense en la que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero, Washington comenzó a trabajar para reabrir el ⁠espacio aéreo de Venezuela y eliminar las restricciones que afectaban a las aerolíneas internacionales.