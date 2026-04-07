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Iberia retoma los vuelos a Venezuela con cuatro frecuencias semanales desde Madrid
Un portavoz dijo el martes que la aerolínea operaría cuatro vuelos semanales, uno menos que antes de la suspensión.
Iberia, filial del grupo IAG , ha reanudado los vuelos entre Madrid y Caracas, poniendo fin a una suspensión que comenzó en noviembre debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
Un portavoz dijo el martes que la aerolínea operaría cuatro vuelos semanales, uno menos que antes de la suspensión.
Las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra reanudaron sus vuelos a Venezuela en febrero y a principios de marzo, respectivamente.
Iberia fue una de las varias aerolíneas que suspendieron los vuelos hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera de una "situación potencialmente peligrosa" para la aviación civil debido al aumento de los riesgos militares y políticos.
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Tras la operación estadounidense en la que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero, Washington comenzó a trabajar para reabrir el espacio aéreo de Venezuela y eliminar las restricciones que afectaban a las aerolíneas internacionales.