Avanza en Puebla la Estrategia Nacional Antiextorsión en Centros Penitenciarios

Mediante intervenciones por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno, del 6 de julio al 28 de agosto se han asegurado 162 equipos telefónicos, objetos prohibidos y sustancias ilícitas.

Los operativos se han desarrollado en Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango y Acatlán de Osorio.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Desde el 6 de julio a la fecha, que se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta, en Puebla se refuerzan acciones para el combate frontal de este delito en los Centros Penitenciarios de todo el estado.

Como parte de los ejes de acción anunciados por el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, se han llevado a cabo intervenciones en penales estatales y distritales, con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

Las acciones de supervisión de Centros Penitenciarios se realizan para dar seguimiento a su correcto funcionamiento; garantizar la seguridad de las Personas Privadas de su Libertad (PPL); supervisar las condiciones y salvaguardar el respeto a sus derechos humanos; recabar información para el diagnóstico general e individual por cada Centros Penitenciario; así como brindar atención médica y analizar el estado del área de salud.

De esta manera, del 6 de julio al 28 de agosto se han asegurado 162 equipos telefónicos, objetos prohibidos y sustancias ilícitas en los Centros Penitenciarios de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango y Acatlán de Osorio.

El gobernador Alejandro Armenta ha resaltado la importancia de poner orden en Puebla, en coordinación con el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar tranquilidad y construir paz en beneficio de las familias poblanas.

Pese a que la entidad mantiene una disminución en los índices delictivos, permanece el impulso de la campaña “Unidos contra la Extorsión”, para frenar esta conducta delictiva en la entidad. Por ello, se exhorta a la población a denunciar al 089 de manera anónima y confidencial cualquier situación sospechosa o ilegal, a fin de hacer frente a este delito.