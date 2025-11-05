Con austeridad, buscan ampliar acceso universitario

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a las universidades públicas del país a realizar un ejercicio de austeridad republicana para ampliar la matrícula estudiantil “sin perder la calidad educativa” y garantizar que ningún joven quede fuera de la educación superior.

Durante un encuentro con rectores, directores y autoridades de instituciones de educación superior, la mandataria mexicana subrayó que “ya quedaron lejos los tiempos de la parafernalia del poder, de los privilegios, todos podemos hacer un gran esfuerzo por nuestros estudiantes, por las y por los jóvenes, porque mientras menos privilegios haya más matrícula se puede abrir. ¿Es factible? Sí es factible, sino no tendríamos la cantidad de programas de bienestar, obras estratégicas y acceso a la educación”.

Además, la titular del Ejecutivo federal insistió en que la educación es el eje de la transformación nacional y reiteró su compromiso de que ningún joven sea rechazado por falta de cupo.

“Si un joven tiene una calificación aprobatoria del ciclo anterior, tiene derecho a seguir con el siguiente ciclo, tan sencillo como eso”, dijo.

Sheinbaum Pardo también hizo un llamado a las universidades a acercarse a la educación básica y media superior para trabajar como parte de un sistema educativo integral y no como “islas”. Añadió que la educación debe fortalecer la comunidad y atender las necesidades emocionales de los jóvenes, a quienes pidió escuchar.

“Les convoco a que juntos atendamos los problemas de la nación. No me refiero a intervenir el gobierno en las universidades, porque jamás sería mi idea, sino a construir juntos las salidas a los inmensos problemas que tiene México”, sostuvo.

Por su parte, Mario Delgado, secretario de Educación, sostuvo que las universidades deben cambiar desde adentro y convertirse en espacios que eduquen para la libertad, la conciencia crítica y la transformación del mundo.

El funcionario enfatizó que la educación no debe limitarse a la obtención de un título, sino entenderse como un proceso permanente al que las personas puedan volver “para aprender algo nuevo, cambiar de oficio o reinventarse”.

Universidad abierta

En el mismo acto, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó la plataforma Saberes MX, un proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que busca democratizar el conocimiento y ofrecer trayectos cortos de aprendizaje y certificación para toda la población.

Villanueva Lomelí explicó que Saberes MX es la primera plataforma pública nacional de microcredenciales para la vida y el trabajo, y que su objetivo es abrir las puertas de la universidad a cualquier persona que desee actualizarse o aprender nuevas habilidades, incluso si no cuenta con un título universitario.

“Queremos construir un país donde el conocimiento no tenga barreras. Saberes MX no es solo una herramienta técnica, es un instrumento de movilidad social y un ecosistema abierto de aprendizaje para democratizar el acceso al conocimiento y al reconocimiento de todos los saberes”, señaló.

El primer curso de la plataforma, informó, será a partir del próximo 17 de noviembre sobre prevención de adicciones, elaborado en conjunto con la Secretaría de Salud, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara.

También, destacó que el modelo universitario tradicional, que recibe a estudiantes jóvenes y ya no vuelve a verlos, debe transformarse hacia uno que acompañe a las personas durante toda su vida.

Asimismo, la titular del Ejecutivo convocó a rectoras y rectores a sumarse a la plataforma SaberesMx, con el objetivo de acercar el conocimiento al pueblo de México.