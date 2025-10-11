Aumenta muerte y destrucción por las intensas lluvias en México

Al menos 37 muertos y una estela de destrucción, con deslaves, derrumbes e inundaciones, son el saldo este sábado de las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el pasado jueves, informó el gobierno federal.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal informó que se "reportan 37 personas fallecidas" en cuatro estados ubicados en una extensa una zona montañosa del centro y este del país.

Estas precipitaciones se presentan al final de la temporada húmeda, luego de que un sistema tropical formado en el Golfo de México ingreso por el este, hasta llegar a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció las precipitaciones, según meteorólogos.

El balance nacional detalla que el estado más afectado es Hidalgo con 22 muertos, mientras que su vecino Puebla reporta nueve.

Veracruz, que se extiende en la costa del Golfo de México, suma cinco fallecidos y Querétaro uno.

Hasta la medianoche del viernes sumaban 28 víctimas mortales.

Se reportan daños en más de 35,000 viviendas, sobre todo por el desbordamiento de ríos que han obligado a familias completas a abandonar sus hogares.

Las precipitaciones también han provocado cierre de carreteras por deslaves y derrumbes, cortes de luz y fallas en las telecomunicaciones.

La temporada de lluvias ha sido particularmente intensa ese año en México, con niveles históricos en la capital.