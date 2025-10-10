Tras intensas lluvias, monitorean afectaciones en la región serrana de Querétaro

Querétaro, Qro. Ante las fuertes lluvias, que días atrás impactaron en la zona norte del estado, un menor de edad murió a causa de un deslave en el municipio de Pinal de Amoles. Además, se reportan afectaciones en 147 viviendas, en 121 comunidades, de acuerdo con el registro preliminar del gobierno estatal, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Las zonas más dañadas por las lluvias recientes están en los municipios de la Sierra Gorda del estado, así como en Cadereyta de Montes que está localizado en el semidesierto.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Kuri puntualizó que en el municipio de San Joaquín identificaron viviendas afectadas en 50 localidades, además de 25 localidades en Jalpan de Serra, 20 en Pinal de Amoles, 10 en Peñamiller, 9 en Landa de Matamoros y 7 en Arroyo Seco. Por ese motivo, se habilitaron siete albergues; hasta el momento, 45 personas han utilizado estos espacios.

“A todas las familias les reiteramos: no se arriesguen, los refugios están abiertos y listos para recibirles con cuidado y calidez. He instruido a mi gabinete para que, a partir de hoy, levantemos un censo casa por casa”, declaró.

Ahora que disminuyeron las lluvias, dijo, iniciará el levantamiento de un censo casa por casa, para identificar las necesidades de la población en los municipios de San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Cadareyta de Montes, Arroyo Seco y Peñamiller.

Las lluvias registradas alcanzaron 147 milímetros, equivalente a 15% de la precipitación pluvial que recibe anualmente la zona.

Durante su mensaje, declaró que ha mantenido comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dialogar sobre las afectaciones y los trabajos coordinados para atender la contingencia.

“Desde los primeros momentos, trabajamos de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia y brindar apoyo donde más se necesita. Agradezco infinitamente la llamada de hoy con la presidenta a primera hora de la mañana para coordinar el trabajo conjunto”, refirió.

Vialidades afectadas

También informó que hay vialidades afectadas, por lo que en coordinación con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se trabaja en la liberación de las diversas vías.

“Las carreteras federales 69 y estatal 180 ya se encuentran operando, aunque en algunos tramos con reducción de carril, para garantizar la seguridad de quienes transitan. La carretera 120 presenta un deslave que ya está siendo atendido para permitir nuevamente el paso. Les pedimos conducir con precaución y, si no es necesario, evitar circular por la zona”, dijo.

En su mensaje, el gobernador pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de protección civil.

Para la población está disponible el número especial de emergencias 442 101 5205, opción 1; además del 911, para reportar cualquier incidencia.