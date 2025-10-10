Tormenta tropical Raymond: SMN prevé que persistan lluvias intensas y oleaje de hasta 4 metros este viernes

Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit continuarán registrando precipitaciones de fuertesa a intensas por el paso por el océano Pacífico de la tormenta tropical Raymond, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su reporte de las 15:00 horas de este viernes que persistirá el oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; mientras que Nayarit y Sinaloa tendrán oleaje de 2 a 3 metros de altura.

"Se modifica la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las islas Marías, Nayarit, y desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur", dijo el SMN en su comunicado.

Respecto a Priscilla, ya como ciclón post-tropical, el SMN prevé que sus remanentes provocarán todavía lluvias fuertes en Baja California Sur y algunos chubascos en Baja California, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa de la península.

Las fuertes lluvias que se han registrado esta semana provocaron la muerte de al menos 23 personas en diversas entidades del país.

Autoridades de Protección Civil de México señalaron el viernes que las lluvias han arreciado en 31 de las 32 entidades federativas, con las mayores afectaciones en Veracruz, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla.

Sheinbaum se reúne con gobernadores para atender las afectaciones por lluvias

Al medio día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de su cuenta de la red social X que se reunió vía virtual con los gobiernos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gobernación, la Secretaría del Bienestar y Protección Civil.

Semar cierra puertos por tormenta tropical Raymond

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos como medida preventiva ante la tormenta tropical Raymond.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, detalló el cierre de puertos a: