Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y miles de afectados por inundaciones en 31 entidades de México

Las fuertes lluvias que se registraron desde este jueves han provocado la muerte de al menos 23 personas en diversas entidades de México, según reportes de autoridades locales.

Autoridades de Protección Civil de México señalaron el viernes que las lluvias han arreciado en 31 de las 32 entidades federativas, con las mayores afectaciones en Veracruz, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla.

El estado de Hidalgo dijo que suma 16 muertos, además de 1,000 viviendas afectadas. Puebla registra cinco muertos, 11 desaparecidos y 80,000 personas afectadas, según información del gobierno estatal.

Más temprano, las autoridades habían reportado un menor de edad fallecido en Querétaro y un policía en Veracruz.

"Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X tras una reunión con autoridades locales y miembros de su gabinete.

El Ejército y la Marina desplegaron también planes de ayuda a la población afectada.

Protección Civil dijo que está apoyando a los damnificados por la tormenta tropical Raymond, que provoca fuertes lluvias en su recorrido por el Pacífico, en paralelo a las costas mexicanas.

La misma fuente reportó que hay afectaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos con costa en el Pacífico.

Semar cierra puertos por tormenta tropical Raymond

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos como medida preventiva ante la tormenta tropical Raymond.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, detalló el cierre de puertos a:

Embarcaciones mayores en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Zihuatanejo, Guerrero.

en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Zihuatanejo, Guerrero. Embarcaciones menores en Barra de Navidad, Jalisco; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Zihuatanejo Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca.

Sheinbaum se reúne con gobernadores para atender las afectaciones por lluvias

Al medio día, la presidenta Sheinbaum dio a conocer a través de su cuenta de la red social X que se reunió vía virtual con los gobiernos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gobernación, la Secretaría del Bienestar y Protección Civil.