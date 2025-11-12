Asocian con bebidas azucaradas el 30% de casos de diabetes tipo 2

Diversos especialistas alertaron que mientras en el país se vive una crisis de salud a causa de la diabetes, la falta de regulación de las bebidas azucaradas siguen aportando miles de casos nuevos cada año.

Durante el seminario virtual Diabetes y su relación con el consumo de bebidas azucaradas, organizado por el Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Washington, expertos en la materia detallaron que en México, la diabetes continúa entre las principales causas de muerte, pues tan sólo en 2024 se registraron 112,641 defunciones por esta enfermedad, de acuerdo con cifras preliminares del Inegi.

En este contexto, alertaron que los casos se agravan cuando se considera el papel de factores prevenibles, como lo es el alto consumo de bebidas azucaradas, ello al señalar que un estudio publicado en Nature Medicine estimó que en México el 30% de los casos nuevos de diabetes tipo 2 (169,425 casos) y el 14.9% de las muertes por esta enfermedad son atribuibles a estas bebidas.

Incluso, se dijo que a nivel nacional, en México se consumen tres veces más bebidas azucaradas que el promedio global en adultos y jóvenes, encabezando la lista de los 25 países más poblados con las mayores ingestas de bebidas azucaradas, tanto en adultos como en niños y adolescentes.

“La diabetes no ocurre de manera aislada, coexiste con hipertensión, obesidad y dislipidemias, y se potencia en entornos con alta disponibilidad y marketing de productos con azúcares añadidos”, expresó la doctora Laura Lara, del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) de la Universidad de Washington.

Baja en compra

La experta también destacó que desde 2014, el impuesto a bebidas azucaradas en México redujo su compra entre 6% y 12% en los primeros años con el mayor impacto en hogares de menores ingresos y proyectando una reducción de decenas de miles de casos de diabetes e infartos evitados.

Por su parte, el doctor Juan Carlos Salgado, economista en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del INSP, declaró que “en México, el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido efectivo para reducir las compras de este tipo de bebidas y generar beneficios económicos netos a nivel social. El etiquetado frontal de advertencia ha reforzado esta política al disminuir la intención de compra de estas bebidas azucaradas y al promover su reformulación, reduciendo el contenido de azúcar sin aumentar el uso de edulcorantes no calóricos”.

No obstante, frente a una enfermedad prevenible pero cada vez más letal, se indicó que especialistas coinciden en que México no puede seguir perdiendo vidas por causas ligadas al consumo de productos dañinos, por lo que llamaron a reforzar políticas públicas, “blindarlas ante la interferencia de la industria y priorizar la salud sobre los intereses comerciales es hoy una decisión impostergable”.