Morena: entre el pasado y el presente

Durante su gira de fin de semana por Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “desde la derecha y la ultraderecha, hay una campaña para desacreditar al movimiento encabezado por el expresidente López Obrador” y recordó que después de la difusión hecha de su carta, “se viene una campaña contra él, tremenda, tremenda, como si fuera el peor de los males que la ha pasado a México”.

“La gente sabe con certeza quién es López Obrador, que hizo en la historia de México… quieren que la Presidenta de deslinde del expresidente, pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros somos el segundo piso de la cuarta transformación, que tiene sus cimientos en el gobierno de López Obrador”.

Sin embargo, históricamente, es muy delicado equilibrio entre la autonomía de un gobierno en funciones y la influencia de un expresidente y, aunque por ahora la continuidad refuerza el apoyo a la Presidenta en un momento de crisis, a mediano plazo, podría magnificar el peso del liderazgo de López Obrador en la IV-T.

¿Y el recuento en los comités distritales?

Las reglas para las elecciones de 2027dadas a conocer por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, aclararon la duda: no les quita el Gobierno a los ciudadanos el control de las elecciones como inferimos cuando dijeron que los paquetes electorales serían enviados a los comités distritales para contar los votos y dar resultados.

Empero, eso provoca otra interrogante. Dicen que, legalmente, los resultados serán los que aparezcan en las mantas expuestas en las afueras de cada casilla electoral y, como afirmó la consejera jurídica presidencial, esos serían definitivos, ¿y el espacio para las impugnaciones?

Porque los resultados definitivos tardaban casi una semana en los comités distritales para permitir que, ante la inconformidad de cualquier partido, se abrieran los paquetes y se hicieran recuentos, acorde a la exigencia morenista de “voto por voto, casilla por casilla”. ¿Habrá espacio para recuentos?

¿Hay suficiente crudo, para petroquímica?

La semana pasada anunció el Gobierno de la República una inversión de miles de millones de dólares en revitalizar la industria petroquímica para que satisfaga las necesidades de México y avanzar en la meta morenista de soberanía energética.

Por razones obvias, dicen los especialistas también se habló de incrementar la producción para que, al tiempo que se abastece el mercado nacional de combustible y gas, se satisfagan las necesidades de crudo que exigirá una revitalizada industria petroquímica.

La duda, empero, es si alcanzarán los recursos presupuestales para que, a mediano plazo, se haya incrementado la producción de hidrocarburos, pues a la fecha Pemex, para mantener el abasto, importa el 37 por ciento de los combustibles y el 72% de gas natural que consume el mercado nacional.

NOTAS EN REMOLINO

A la hora de escribir esta columna parecía que, en las elecciones legislativas de Coahuila, prevalecerá en el Congreso de Coahuila la mayoría que tiene el PRI. Si así fue, habrá tenido razón el exsecretario general de organización de Morena, Andrés Manuel López Obrador … Desmemoria en el oficialismo. Los manifestantes del plantón de la CNTE, son los mismos que en sexenio anterior prendieron fuego la histórica puerta de Palacio Nacional y con violencia dieron portazo en la entrada de la calle de Moneda y, una vez adentro, los replegaron con gases lacrimógenos los soldados … Quienes afirman que las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por irregularidades, dicen que desde 2029 la inteligencia militar había advertido de complicidades de morenistas locales con el crimen organizado … No hubo luna de miel del Gobierno del mandatario estadunidenses Franklin D. Roosevelt con el del Presidente Lázaro Cárdenas, sólo pragmática política del “buen vecino”. Ellos eran los vecinos, nosotros los buenos … El poeta, novelista y articulista español Antonio Gala nos legó esta reflexión: “Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra” …