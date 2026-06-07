La evolución de Dos-E a Boris marcará el clima del inicio de semana en México

El inicio de semana estará marcado por lluvias intensas en buena parte del país debido a la influencia de la depresión tropical Dos-E, sistema que se localiza frente a las costas de Guerrero y que podría fortalecerse a tormenta tropical Boris durante las próximas horas antes de ingresar a territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:15 horas de este domingo el centro del ciclón se ubicó a unos 135 kilómetros al sur de Acapulco y a la misma distancia al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y se desplaza lentamente hacia el noreste.

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantendrán un temporal de lluvias sobre el occidente, centro, sur y sureste del país. Para este domingo se pronostican lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en regiones de Guerrero; intensas en Michoacán y Oaxaca; y muy fuertes en estados como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Colima, Jalisco y Guanajuato.

Boris podría tocar tierra durante la madrugada del lunes

El pronóstico extendido del SMN prevé que la depresión tropical evolucione a tormenta tropical Boris y que durante la madrugada del lunes 8 de junio pueda ingresar a tierra en las costas de Guerrero. Posteriormente, el sistema se debilitaría gradualmente mientras avanza hacia el interior del país.

Para el lunes persistirán las lluvias más intensas en Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse nuevamente entre 150 y 250 milímetros de precipitación. También se esperan lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Las condiciones estarán acompañadas por rachas de viento de hasta 110 km/h en la costa de Guerrero, oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como posibles deslaves, crecidas de ríos, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

¿Lloverá en la Ciudad de México?

Sí. La capital del país continuará bajo condiciones de lluvia durante el arranque de semana. Para este domingo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que el lunes se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente en el sur y poniente de la ciudad.

En el Valle de México también se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h y posibles tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones en vialidades y zonas susceptibles a inundaciones.

Lluvias seguirán varios días

Aunque se prevé que Boris se debilite tras tocar tierra, el temporal no terminará de inmediato. El pronóstico a 96 horas indica que las lluvias continuarán al menos hasta el jueves 11 de junio debido a la interacción de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, además de una nueva zona con potencial ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

Entre martes y jueves se mantendrán precipitaciones fuertes e incluso intensas en estados del sur y sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que el centro del país seguirá registrando lluvias intermitentes.

Ante este panorama, Protección Civil y la Conagua exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en zonas costeras y regiones con riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones.