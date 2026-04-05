México, entre los países con más solicitudes por desaparición ante la ONU

México se posiciona como el país con mayor número de solicitudes de medidas urgentes por desaparición ante instancias internacionales, evidenciando la dimensión del problema en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos acumulados entre 2012 y febrero de 2026, México registra 819 solicitudes, una cifra significativamente superior a la de otros países incluidos en el comparativo.

En segundo lugar aparece Irak con 669 casos, seguido por Colombia con 254 y Cuba con 200. Más abajo se encuentra Honduras con 36 solicitudes, lo que marca una diferencia considerable frente a los niveles observados en México.

La brecha es contundente: México supera a Irak por más de 150 casos, y prácticamente triplica los registros de Colombia, el país latinoamericano más cercano en la lista.

Esto sugiere no solo una mayor incidencia del fenómeno, sino también una mayor recurrencia en la activación de mecanismos internacionales de búsqueda urgente.

Las solicitudes de medidas urgentes son instrumentos utilizados cuando existe riesgo inminente para la vida o integridad de una persona desaparecida, lo que convierte estas cifras en un indicador crítico sobre la gravedad de la situación.

El volumen registrado en México apunta a un problema estructural persistente, vinculado a factores como la violencia, la impunidad y las limitaciones en los sistemas de búsqueda e investigación.

En este contexto, los datos no sólo reflejan una estadística comparativa internacional, sino que colocan a México en el centro de la atención global en materia de desapariciones, subrayando la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y las políticas públicas para atender esta crisis.