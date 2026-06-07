Zverev encuentra su eslabón perdido en Roland Garros

Alexander Zverev ya había sido campeón en casi todas las categorías del tenis profesional, incluyendo los Juegos Olímpicos. Su única deuda era en la plataforma de los Grand Slams, pero finalmente la saldó en Roland Garros 2026.

El alemán venció al italiano Flavio Cobolli en una final inédita en la arcilla de París. Después de 4 horas y 16 minutos, ganó en cinco sets (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1).

Su primera reacción fue llevarse las manos al rostro; también hubo gritos al cielo, cejas que reflejaban deseos de llorar, pero lo que se impuso a todas esas emociones fue la sonrisa de saberse campeón de un Grand Slam por primera vez.

“El éxito me pasó muy temprano en los Masters porque gané uno a los 20 años y luego gané muchos más. Así que tuve esa liberación rápidamente, pero en un Grand Slam tomó más tiempo. Ahora, pase lo que pase, siempre seré campeón de un Grand Slam y nadie me lo puede quitar”, expresó Zverev.

Tiene 29 años y su primer título en el ATP Tour llegó a los 19. Ahora suma un total de 25 trofeos, destacando las ATP Finals 2018 sobre Novak Djokovic y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sobre Karen Khachanov.

En cuanto a Grand Slams, acumulaba puras derrotas en finales: perdió el US Open 2020 ante Dominic Thiem, Roland Garros 2024 ante Carlos Alcaraz y el Australian Open 2025 ante Jannik Sinner.

Encontró el eslabón perdido de su carrera, el título de la única categoría que le faltaba y que siempre se le recriminaba pese a su constancia en el top 10 del ranking mundial.

“Esto me da algo de libertad. Tal vez mi mente estará más tranquila en una final, porque incluso si pierdo, seguiré siendo campeón de un Grand Slam. Si hubiera perdido, mi confianza habría bajado mucho, pero ahora siento que puedo ganar de nuevo”.

Marcas alrededor del título

Además del factor emocional, hay un puñado de marcas que dejó este título. Primero, que tuvieron que pasar 10 Grand Slams para tener a un nuevo campeón varonil. El último ‘novato’ en conseguirlo había sido Jannik Sinner en el Australian Open 2024.

Por otra parte, rompió 30 años de sequía para el tenis masculino de su país. El último alemán que ganó un Grand Slam en singles había sido Boris Becker en el Australian Open 1996.

En ese mismo rubro, Zverev se convirtió en apenas el tercer alemán (sin incluir mujeres) que se corona a nivel de singles en Grand Slams de la Era Abierta. Becker levantó seis trofeos de 1985 a 1996 y el otro fue Michael Stich con uno (Wimbledon 1991).

Específicamente en Roland Garros, el último alemán que se había quedado con el campeonato era Henner Henkel en 1937. En la Era Abierta, Zverev es el primero.

A partir de ahora, ‘Sascha’ cambiará sus recuerdos hacia Roland Garros: “Cuando estaba en el suelo, todas las emociones salieron, porque esta cancha es muy especial para mí, tanto de manera positiva como negativa. Tuve algunos de los momentos más difíciles de mi vida y de mi carrera aquí. Estaba tirado en esta cancha con una lesión y no sabía si volvería a jugar (2022) y perdí una final de Grand Slam (2024). Todos esos recuerdos siguen conmigo, pero este triunfo los supera”.

Esta fue una edición atípica de Roland Garros en la rama varonil. Carlos Alcaraz, segundo rankeado del mundo y campeón defensor, no participó por lesión.

Jannik Sinner, subcampeón del año pasado y líder el ranking actual, fue eliminado apenas en segunda ronda tras mostrarse exhausto por el calor. Y luego Novak Djokovic, el hombre con más títulos de Grand Slams de la historia (24), cayó en tercera ronda.

Todo eso dejó a Alexander Zverev como mejor sembrado y principal favorito al título antes de llegar a octavos de final.

Lo cumplió, dejando en el camino a los siguientes rivales: Benjamin Bonzi en primera ronda, Tomas Machac en segunda, Quentin Halys en tercera, Jesper de Jong en octavos, Rafael Jódar en cuartos, Jakub Mensik en semifinales y Flavio Cobolli en la final.