Sheinbaum rechaza que desapariciones en México constituyan crímenes de lesa humanidad

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este martes su rechazó al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas sobre desapariciones en México, pues consideró que contiene “debilidades” metodológicas y una orientación que no reconoce los esfuerzos del Estado mexicano para atender este delito.

“Ellos utilizan datos de 2009 a 2017 en cuatro estados para extrapolar conclusiones hasta 2025, sin considerar los cambios recientes ni las acciones emprendidas”, afirmó la primera mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo subrayó que, si bien el gobierno reconoce la gravedad del problema de las desapariciones, existe una diferencia sustancial entre la desaparición forzada cometida por el Estado —como ocurrió en el pasado— y las desapariciones vinculadas a la delincuencia organizada.

Recordó que durante periodos como la llamada “guerra sucia”, el Estado mexicano incurrió en desapariciones sistemáticas contra opositores políticos, lo que constituye un delito distinto al contexto actual.

“Hoy no existe una política de Estado para desaparecer personas. Si algún servidor público incurre en este delito, debe ser sancionado, pero no es una práctica institucional”, enfatizó.

En este sentido, la titular del Ejecutivo federal rechazó que la situación actual pueda clasificarse como crimen de lesa humanidad, al señalar que, conforme a definiciones internacionales, este tipo de delitos implican ataques sistemáticos desde el aparato estatal contra la población civil.

“Es una definición establecida por organismos internacionales. No es lo mismo la desaparición forzada desde el Estado que los delitos cometidos por grupos criminales”, puntualizó.

La mandataria también cuestionó que el informe no reconozca las acciones emprendidas por su administración, como reformas legales, coordinación con colectivos de búsqueda y la colaboración con organismos internacionales para la localización de personas desaparecidas.

Asimismo, reiteró la disposición de su gobierno para trabajar con instancias de la ONU en materia de asistencia técnica, búsqueda forense e identificación de restos, aunque marcó distancia con el documento en cuestión.

“Si el planteamiento fuera cómo apoyar, es bienvenido. Pero el documento tiene otra orientación, que es llevar este tema a instancias internacionales en contra del gobierno de México”, acusó.

Por otro lado, adelantó que se realizará una conferencia de prensa encabezada por dependencias como Gobernación y Relaciones Exteriores para explicar, con argumentos técnicos y jurídicos, las razones del rechazo al informe, sin embargo no indicó una fecha específica para dicho evento.