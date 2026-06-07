Conagua clausura pozos clandestinos y frena extracción ilegal de agua en ocho estados

Entre enero de 2025 y el 7 de junio de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emprendió una ofensiva contra diversas actividades irregulares relacionadas con el uso, extracción y aprovechamiento de recursos hídricos, que van desde el denominado “huachicol del agua” y la venta clandestina mediante pipas, hasta la ocupación ilegal de zonas federales, la construcción de obras hidráulicas sin autorización y la extracción ilícita de materiales pétreos en cauces de ríos.

Según una revisión de los comunicados emitidos por el organismo federal, las acciones de inspección y clausura se concentraron en estados como Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, Baja California Sur, Tabasco, Hidalgo y Zacatecas, donde las autoridades detectaron distintos esquemas de aprovechamiento ilegal de bienes nacionales.

La mayor parte de los operativos realizados por Conagua durante el periodo analizado estuvo relacionada con la explotación irregular de acuíferos y la comercialización de agua mediante pipas.

El caso más reciente ocurrió el 6 de junio de 2026 en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, donde un operativo conjunto permitió asegurar 10 pipas y detectar tanto la extracción de agua de un pozo sin concesión como una conexión clandestina a una línea de conducción del sistema operador de agua potable.

Según Conagua, la toma ilegal sustraía alrededor de 40 litros por segundo, equivalentes a casi 3.5 millones de litros diarios, volumen suficiente para abastecer a aproximadamente 35,000 personas cada día.

En Puebla, autoridades federales realizaron cateos en enero, abril y septiembre de 2025 en inmuebles ubicados en Tehuacán y San Lorenzo Teotipilco, donde fueron detectados pozos profundos que operaban sin autorización. Como resultado, se aseguraron pipas, cisternas e inmuebles, además de registrarse varias detenciones.

Situaciones similares ocurrieron en Oaxaca. En enero de 2026 fue clausurado un pozo profundo en Santa Cruz Xoxocotlán utilizado para vender agua sin título de concesión. Posteriormente, en marzo, fuerzas federales intervinieron dos inmuebles en San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino, donde operaban tres pozos clandestinos vinculados con la venta irregular del líquido.

También en febrero de este año, Conagua clausuró dos aprovechamientos ilegales en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Uno de ellos estaba conectado al Acueducto III. Las autoridades estimaron que ambos puntos extraían agua suficiente para abastecer unas 120 pipas diarias.

En el Estado de México, un operativo realizado en mayo de 2025 permitió clausurar un pozo que abastecía aproximadamente 25 camiones cisterna.

A estos casos se suman las clausuras de un pozo utilizado para la venta irregular de agua en Zacatecas y diversas acciones de inspección derivadas de denuncias ciudadanas.

Otros usos ilícitos

En mayo de 2025, la dependencia inició acciones para demoler presas y represas construidas de manera irregular, desfogar cuerpos de agua almacenada y clausurar aprovechamientos superficiales y subterráneos.

Mientras que, en junio del año en curso fue clausurado un banco ilegal de materiales pétreos en el río Colotepec, Oaxaca, donde inspectores detectaron la extracción directa de material desde el cauce sin autorización.

La dependencia advirtió que estas prácticas generan daños ambientales significativos, ya que modifican la dinámica natural de los ríos, aceleran la erosión de las riberas y afectan ecosistemas completos.