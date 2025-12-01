Agotamiento de recursos y degradación ambiental cuestan a México el 4.1% del PIB

Durante 2024 el impacto ambiental de la actividad humana tuvo un valor monetario de 1.38 billones de pesos corrientes. Para dimensionar: esto es equivalente al 4.1% del PIB de México durante dicho año.

Este cálculo se hace a través de la estimación de los costos en pesos del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, de acuerdo con las Cuentas Económicas y Ecológicas de México difundidas por el Inegi.

En los últimos cuatro años (2020-2024) de la medición este valor, como porcentaje del PIB, se ha mantenido relativamente estable entre 4.1 y 4.2% de la producción bruta nacional.

En una comparación más amplia, se observa que los costos del impacto ambiental sí han logrado reducirse, aunque a un ritmo lento. Hace dos décadas (2003) este valor ascendía a 6% del PIB de ese año.

¿Qué estiman los costos por agotamiento y degradación ambiental?

contemplan el desgaste o la pérdida de recursos naturales. Por ejemplo, la extracción de hidrocarburos, el agotamiento de agua subterránea o la pérdida de recursos forestales. Lo que hace el Inegi es estimar cuánto costaría reponer o sustituir dichos recursos. Costos por degradación ambiental: incluyen los daños al ambiente por contaminación y deterioro. Por ejemplo, las emisiones al aire, la degradación del suelo, los residuos sólidos urbanos o las descargas de aguas residuales no tratadas. Lo que hace el Inegi es estimar costos de recuperación o reemplazo, costos de tratamiento de esta degradación, costos en la salud pública, en la atención a desastres naturales o costos por pérdida de productividad derivada del impacto ambiental.

Emisiones al aire, lo que más cuesta

En el desglose por tipo de actividad se observa que la degradación ambiental produce costos monetarios casi 10 veces más altos que el agotamiento de recursos; y las emisiones al aire es el factor de mayor riesgo.

En conjunto, para 2024 el agotamiento de recursos naturales implicó costos monetarios equivalentes a 144,020 millones de pesos. De este total, el 46% se deriva del agotamiento de los hidrocarburos, un 28% del agotamiento de recursos forestales y el 26% restante al agotamiento del agua subterránea.

Por su parte, en este periodo, el costo total de la degradación ambiental ascendió a 1,238,194 millones de pesos corrientes. De los cuales el 67% corresponde a la degradación por emisiones en el aire; un 17% a la degradación del suelo; otro 10% a la degradación por residuos sólidos urbanos y el 6% restante a la degradación por aguas residuales no tratadas.

Economía mexicana perdería 23 de cada 100 pesos considerando el impacto ambiental

Considerando las estimaciones del impacto ambiental, se tiene el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE), que refleja el valor neto de la actividad económica restando los costos ambientales.

El PINE durante 2024 es equivalente al 76.6% del PIB de México de ese año. Lo que implica que, si se contempla el daño al medio ambiente y los costos que éste genera, la producción nacional perdería 23 de cada 100 pesos contabilizados.

El PINE reconoce que producir bienes y servicios puede “descontar” valor real si se agotan recursos naturales o se daña el medio ambiente, algo que queda invisible en el PIB tradicional.