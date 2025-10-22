Atienden contingencia ambiental por derrame de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya reparó el ducto afectado por las lluvias extraordinarias en Veracruz, que contaminó el río Pantepec.

Mediante comunicado de prensa, la empresa pública del Estado aseguró ayer haber finalizado “de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz’’ y atendido “de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de 8 kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental”.

“En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec.

“Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas”.

Ayer mismo, ofreció, terminaría la instalación de tres barreras más, además informó que el personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

“La Empresa Pública del Estado coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de gobierno”, precisó.

Mientras que la Secretaría de Marina (Semar) informó de la implementación del Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra el derrame de hidrocarburos detectado en días pasados en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan.

“En este contexto, se mantiene seguimiento y se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo y Tuxpan, Veracruz, de igual forma en coordinación con diversos órdenes de gobierno y Pemex se está atendiendo la contingencia”, cita el comunicado de prensa emitido por la Semar.

Detalló que como parte del seguimiento a la contingencia, la dependencia cuenta con 300 elementos disponibles para las acciones requeridas, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil y dos chalanes de almacenamiento, que conforman el equipo especializado para este tipo de eventos.