Abatieron a asesino de Manzo cuando ya estaba sometido

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que la fiscalía estatal investiga el abatimiento del asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, durante su detención pues indicó que el atacante de 17 años de edad perdió la vida de un solo disparo cuando ya había sido sometido.

“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”, explicó el gobernador.

Alfredo Ramírez agregó que la fiscalía estatal busca esclarecer el papel del equipo de seguridad personal de Manzo, compuesto por ocho escoltas elegidos directamente por el alcalde y 14 elementos de la Guardia Nacional que formaban su segundo anillo de protección.

También reveló que se indaga por qué se “distrajo o flexibilizó” el círculo de seguridad del presidente municipal, lo que permitió el ataque armado ocurrido el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Uruapan.

Líneas abiertas

Además, en conferencia de prensa este lunes, 10 de noviembre, aseguró que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, está relacionado con la operación del crimen organizado, aunque aclaró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas, incluida la posibilidad de un móvil político.

Ramírez Bedolla señaló que se trabaja en identificar qué célula del crimen organizado estuvo detrás del ataque y cuál fue su motivación.

Por otro lado, respecto a la identidad del sicario abatido durante el atentado, el mandatario de la entidad confirmó que ya fue identificado oficialmente, pese a la difusión de versiones falsas en medios nacionales que lo señalaban como un “sicario fantasma” o extranjero. Además, criticó las versiones de que, presuntamente, había ubicado una supuesta identidad del homicida, lo cual aseguró fue falso.

“Si era menor de edad (el asesino), por eso no tenía credencial del INE. No teníamos huellas dactilares, teníamos esa dificultad. Finalmente, está identificado y esto abre, también, líneas de investigación”, aseguró el gobernador de Michoacán.

El mandatario reconoció que el asesinato de Manzo Rodríguez representa un golpe doloroso para el estado y para su movimiento político; “a todos nos duele, nos golpea”, dijo. Además, mencionó que tenía una muy buena relación con quien calificó de ser un hombre comprometido con su comunidad.