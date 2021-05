La Secretaría de Salud federal confirmó que se identificó en San Luis Potosí el primer caso de la variante india de Covid-19, denominada B.1.617. Sin embargo, dijo, “no es una variante de preocupación”.

A través de videoconferencia, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, admitió que la variante que comenzó a circular en México es la misma que tiene a la India, país “sumido” en la tercera ola de contagios de Covid-19. Sin embargo, descartó que esa variante pueda ser más contagiosa o peligrosa que la que se ha enfrentado en México y que ha provocado la muerte de 217,026 personas.

“Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la secuencia virológica, se revisa la sintomatología, pero no tiene un asilamiento especial, y no representa un riesgo mayor a la que ya representa en sí la epidemia”, dijo Cortés Alcalá.

La mañana de este domingo 2 de mayo, el secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, confirmó que se identificó en esta entidad el primer caso de la variante de Covid-19 detectada originalmente en la India.

El especialista explicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificó el sábado al gobierno estatal sobre la identificación de esta variante llamada B.1.617, la cual está asociada al incremento de transmisibilidad de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

"El InDRE nos notificó tres nuevos aislamientos. En tres muestras se identificaron variantes, dos de ellas sin importancia (epidemiológica) y una que es de interés y justo es la B.1.617 que originalmente se le conoce, mal llamada, como variante de la India", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

