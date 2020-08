El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que hay 15 estados con al menos una semana de reducción de casos de Covid-19, mientras que seis tienen un alza en la cifra de infectados.

“En los seis estados que estoy mencionando es la curva epidémica inicial, es decir, no es una condición de rebrote y solamente en una entidad tuvimos un periodo en el que ya estaba en reducción y posteriormente tuvo un ascenso, pero también en esta entidad federativa existe ya al menos una semana de reducción en el número de casos”, dijo.

Durante la conferencia matutina presidencial de este martes 11 de agosto, el funcionario de salud recordó que en caso de que una persona comience a presentar síntomas de Covid-19 y se encuentre dentro del grupo de riesgo, es decir, que padezca alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, debe acudir de inmediato a las unidades médicas.

“En pocos días o bien horas después de que inició (el contagio) puede presentar una afección respiratoria muy grande cuando hay un daño pulmonar extenso; si usted tiene enfermedades crónicas o tiene más de 60 años no se espere, acuda a consulta y se le valorará si tiene o no alguna complicación que amerite tratamiento”, refirió López-Gatell.

Por su parte, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que se entregará la presea Miguel Hidalgo con la cual se premiará al personal médico que ha destacado por su labor en la lucha contra el coronavirus.

México participará en tres ensayos de vacuna

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, anunció que México participará en tres ensayos de vacunas de empresas; dos de ellas de origen chino y una más estadounidense.

“Les puedo anunciar el día de hoy que tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China, se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento, qué va a suceder con esos memorándum de entendimiento, bueno, el objetivo es que en México se lleve a cabo lo que se denomina como fase tres del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas”, indicó.

Con estos protocolos de vacunas, agregó Ebrard, en México entre septiembre y enero próximo se realizarán cuatro ensayos de vacunas en su fase tres.

Llama AMLO a Calderón a dar información sobre García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al exmandatario Felipe Calderón a que informe lo que sabe sobre Genero García Luna ya que fue su secretario de Seguridad Pública.

En el marco de las críticas lanzadas entre uno y otro por casos como la liberación de Ovidio Guzmán o el saludo a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como el caso de García Luna y sus cercanos señalados por nexos con el narco, López Obrador cuestionó la postura del exmandatario.

“Todos los que están señalados ahora: Palomino, Pequeño, hasta los premiaba (Calderón); que por qué saludé a la mamá de Guzmán Loera (El Chapo), pues la volvería a saludar si me la encuentro, ahora ya no de mano porque no puedo, pero cómo no voy a saludar a una anciana.

“Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo, pero que él (Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública”, sostuvo.