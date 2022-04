El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que la alianza legislativa “Va por México” (PAN-PRI-PRD) busca la aprobación de sus 12 propuestas planteadas en materia eléctrica y no sólo seis como lo planteó el líder de Morena, Ignacio Mier.

Previo a la reunión de este jueves de la Jucopo, donde se votará si habrá sesiones del Pleno la próxima semana con el fin de aprobar la reforma en materia eléctrica, puesto que el calendario legislativo considera a la Semana Santa como periodo inhábil, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI informó que al menos en el caso de su bancada, todas y todos los diputados están en contra de la iniciativa del Ejecutivo federal, ya que si “alguien tuviera una postura diferente ya lo hubiera dicho”.

En entrevista con medios, el legislador priista también comentó que, si se incorporan las 12 propuestas del PAN, PRI y PRD al dictamen de la iniciativa del Ejecutivo, ello no significa que en automático lo votarán a favor, ya que deberán revisar el documento final, pues “no vaya a querer poner otra cosa, por eso hemos dicho que el momento oportuno para resolver es pasando las elecciones, no la próxima semana”.

“Vamos por nuestras 12, nosotros queremos nuestras 12”, respondió a pregunta expresa de la prensa sobre si están dispuestos a apoyar la reforma eléctrica del Ejecutivo federal, en caso de que se acepten e incorporen al eventual dictamen seis de sus 12 propuestas, como lo dijo el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco.

“Nosotros lo que queremos es que nuestros 12 puntos sean los que se voten, no que se metan a la licuadora”, externó.

Por su parte, el diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN), amagó con la idea de que, si no se construye una reforma constitucional en materia eléctrica en beneficio de las y los mexicanos, e incluyendo las propuestas de Va por México, “simplemente no va, no importa como lo planteen”.

El diputado panista enfatizó que siempre han sido claras las propuestas de la oposición: energías limpias y no monopolios en la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo indicó que aunque Morena haya dado a conocer que coinciden en seis de las 12 propuestas en materia energética de la coalición “Va por México”, es necesario que explique cómo se incorporaran a la iniciativa del Ejecutivo federal.

“Respeto mucho a la persona que hizo ese comentario, pero no dijo cuáles puntos ni como los implementaría o adaptaría a partir de la técnica”.

Sostuvo que se debe respetar el proceso de dictaminación y análisis de la propuesta, pues en cinco días no se puede profundizar en ella.

Por otro lado, cuestionado sobre la intención de la mayoría de discutir la reforma la próxima semana, el diputado aclaró que, aunque en el calendario de sesiones aprobado no se prevé sesionar esa semana, la conferencia tiene la facultad de modificarlo.

“El tema central no es una cuestión de fechas. Es sobre que se cumplan las legalidades necesarias y el proceso, a fin de que no se viole”, dijo.

Finalmente, reiteró que la postura del PAN sigue siendo la misma de hace siete meses y no aprobará una reforma con prisas. “No baila al son que toca Morena, es constante en su postura y concreto en su propuesta”.

“Para mí si no se corrige el tema del despacho no la voy a acompañar. Por qué, porque creo que la competencia beneficia a las y los mexicanos”, aseguró.