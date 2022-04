El coordinador parlamentario de los diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dio a conocer que al menos seis de las 12 propuestas presentadas por la alianza Va por México (PAN, PRI, PRD) en materia eléctrica, podrían incorporarse al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De esas 12 propuestas he tenido oportunidad, junto con el Grupo Parlamentario y la coalición, de revisar al menos 6 de ellas, y de estas 6 coincidimos plenamente en lo que han presentado, y vamos a hacerlas nuestras el día jueves, como yo señalé, Morena hará públicas a cuáles se suma para que vayan como una sola propuesta, en aquellas en las que coincidimos”, dijo el diputado federal.

Entre las concordancias con la iniciativa propuesta por la oposición, dijo, están el derecho constitucional a la electricidad, tarifas más bajas o que su uso, su suministro y precios asequibles sean una precondición para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho al agua, a la seguridad, a la alimentación y a la salud.

Respecto al agua de uso agrícola, indicó, estamos de acuerdo a que a su tratamiento no se le aplique una tarifa industrial y bajen los precios, a fin de poder garantizar también el derecho a la alimentación para todos y todas.

En materia de seguridad, dijo Mier Velazco, Morena coincide en que las tarifas del alumbrado público sean consideradas de servicio público y no comercial, como es actualmente, y de esta manera bajen, pues la electricidad es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Hay municipios como el de Acapulco que debe 750 millones de pesos por alumbrado público y es uno de los municipios con mayores índices delictivos, por eso es necesario que se incorporen criterios de servicio público a la electricidad y las tarifas para el alumbrado público, que debo decir, es la segunda tarifa más alta de todas las tarifas que tenía la Comisión Federal de Electricidad”, aseveró.

Agregó que también simpatizan en la idea de que las tarifas de los sistemas operadores de agua para uso doméstico ya no sean aplicada con criterios comerciales y disminuya su precio, de lo contrario, se pone en riesgo el derecho humano al agua.

Apuntó que las propuestas que se vayan a incorporar al dictamen, entrarán algunas en los artículos transitorios y otras en el artículo cuarto de la Carta Magna.

“Nosotros actuamos de buena fe, protegiendo el interés público, esa es la diferencia. Habrá una buena participación del mercado eléctrico de parte de la iniciativa privada y vamos a privilegiar la política”, comentó.

Asimismo, expresó que “vamos a seguir dialogando, nosotros pensamos que hay tiempo, que la Reforma Eléctrica bien vale una Semana Santa”, detalló.

En este contexto, Mier Velazco, sostuvo que no hay razón para aplazar la dictaminación, discusión y votación de la iniciativa en el Pleno de la Cámara Diputados, pues la oposición ya presentó sus propuestas.

En tanto, afirmó que, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la constitucionalidad o no de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, su bancada no desistirá de sacar adelante la reforma eléctrica, que promueve el Ejecutivo Federal.

“En caso de que la Corte falle a favor de la legalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, Morena no desistirá del intento de aprobar la reforma eléctrica. Sería un avance significativo, contiene el 80 por ciento de lo que trae la reforma constitucional, pero lo que abunda no hace daño”, indicó el diputado morenista.

La energía eléctrica debe manejarse con criterios de servicio público: debe ser suficiente, a precios accesibles y con energías limpias. Esa es la esencia de la #ReformaEléctrica. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 4, 2022

Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que el PAN, PRI y PRD no ven condiciones para aprobar un dictamen antes del 15 de abril y consideró insuficiente el plazo que pretende Morena para votar el documento.

“Si pretenden analizarlos, como he escuchado que se plantea, necesitamos tiempo, yo no acabo de entender por qué la insistencia de votarlo en una semana de asueto, ni siquiera está en el calendario legislativo, habrá que hacer modificaciones para que pudiera votarse la próxima semana, debemos hacer política, debemos confrontar las dos propuestas que hay, la del oficialismo y la de Va por México… yo no veo condiciones para sacar un dictamen que le favorezca a México de aquí al 15”, dijo el diputado del PRD.

El perredista también expresó que es apresurado, ya que apenas fueron planteadas algunas modificaciones por la coalición ‘Va por México’, las cuales, dijo, si pretenden analizar cómo plantean, se necesita tiempo.

“Nosotros estamos en la lógica de que haya tiempo suficiente, no en días inhábiles, no al vapor, de poder discutir estas propuestas”, comentó.

kg