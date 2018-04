El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es una “mancha más al tigre” que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya validado la candidatura presidencial por la vía independiente a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”. Sin embargo, dijo, los magistrados “ya tomaron esa decisión, y adelante”.

Entrevistado en Jerez, Zacatecas, donde encabezó un mitin con campesinos de todo el país, el abanderado presidencial de la coalición Morena, PT y Encuentro Social, dijo que la decisión de los magistrados del Tribunal es por lo menos controvertida, por avalar las firmas presuntamente falsas que detectó el INE, en el caso del gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

Andrés Manuel López Obrador opinó que si la autoridad ya determinó que puede participar todos, también debiera permitírsele participar a la representante del movimiento indígena zapatista, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.

“Esa es una decisión que tomó el Tribunal muy controvertida; es lo menos que puede uno decir, muy contraria a la limpieza con la que debe haber procesos electorales, pero ya tomó esa decisión el tribunal.

“Yo he opinado que deberían de darle oportunidad a todos para que se cumpliera el principio constitucional de que los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, hay otros que también no pudieron reunir las firmas, sobre todo la señora Marichuy que representa a las mujeres indígenas, deberían de considerar todo eso, y que no se excluya a nadie”, comentó.

El político tabasqueño afirmó que fueron las bancadas del PRI y PAN los que colocaron a los actuales Magistrados del TEPJF, y ahora se quejan de sus decisiones.

“Ahora los del PAN y sus voceros se están desgarrando las vestiduras, porque son muy hipócritas. Ellos tienen esos tribunales, o que me digan que no es cierto lo que estoy diciendo: nombraron, impusieron a esos Magistrados; que diga el candidato del PAN si no tuvo que ver en el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral. Pero ellos son cómplices, me refiero a los del PRIAN. Entonces, ya tomaron esa decisión, y adelante.

—¿No es una mancha? -se le preguntó a López Obrador.

—“¡Claro! Pero es una mancha más al tigre, porque ellos están muy manchados.

—¿Eso no reduce la confianza en los resolutivos del tribunal?

—“(No), porque no va depender de ellos, va a depender de los ciudadanos y va a ser voto masivo a favor de nuestro movimiento, no va a ser una elección reñida, vamos a ganar -como se dice en el beisbol- por paliza, o como se dice en el futbol, por goliza. Los órganos electorales, el INE que es lo mismo que el Tribunal, porque ahora también se está proyectando la imagen, o se está proyectando la idea, que los del INE son muy rectos, y los chuecos son los del tribunal”.

Al candidato presidencial, los periodistas le preguntaron si esta decisión del Tribunal merma su confianza en las instituciones encargadas de organizar y calificar la próxima elección presidencial, a lo que López Obrador respondió que está “bien y buenas”, porque al tener más de 20 puntos de ventaja sobre sus adversarios políticos, el INE o el Tribunal no tendrían por qué intervenir en el resultado de la elección.

“No es posible ya revertir resultados. Estamos muy arriba, vamos a ganar con alrededor de 12-15 millones de ventaja, entonces, no se va a decidir en el INE y en el Tribunal, por eso estoy bien y de buenas. Los otros están muy nerviosos, estoy viendo los programas de radio y de televisión, cada vez que le preguntan algo a los candidatos, se me lanzan; me tienen en la punta de la lengua”, afirmó.

Finalmente, el candidato Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los medios de comunicación por la cobertura a su campaña presidencial.

“Los medios de comunicación, ahora, están muy cercanos al pueblo, a la gente, y muy distantes, muy lejos del poder, ahora los medios de información están cumpliendo su función de informar con objetividad, con profesionalismo, y una prueba de ello es que ustedes todos los días están cubriendo nuestra campaña. En el 2000 nos hacían el vacío, no nos cubrirían los medios. Ahora son 20-30 medios que están cubriendo la campaña, hay más apertura, más libertad. ¡Que vivan los medios de comunicación! Ya me voy, (porque) hace mucho calor”, se despidió.

jmonroy@eleconomista.com.mx