Senadores del PRI, PAN y MC, cuyas bancadas conforman junto con las del PRD y PVEM la oposición en la Cámara Alta, criticaron que el plan de seguridad que se propone instrumentar el nuevo gobierno federal que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es ilegal e implicará militarizar el país; los representantes de Morena negaron que se trate de militarización.

“Con esta guardia civil que han planteado que instrumentarán pues se está dejando bien claro la militarización en el tema de seguridad en el país”, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong.

El exsecretario de Gobernación y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado se dijo muy preocupado de que “se haya relegado a las corporaciones civiles, que están en la Constitución.

“Los soldados, y ésa siempre fue nuestra preocupación en el gobierno, no están preparados para ser policías, y no se pueden preparar de la noche a la mañana, como (el miércoles) se planteó. Tienen que entrar en un proceso todavía de capacitación como lo hicimos con la Gendarmería (...) Están en el derecho de presentar su estrategia como mejor consideren, pero no al margen de la ley, ni fuera del pacto federal.

El senador panista Gustavo Madero coincidió con el priista en el sentido de que con su plan López Obrador tendrá el control total de la seguridad pública, contradiciendo todos sus ofrecimientos de campaña e ignorándolos políticamente.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero (Morena) afirmó que la Guardia Nacional no pretende la militarización.

Estará integrada por policías, explicó, no por soldados, aunque provengan “del lado militar o naval”.

Mientras que en Diputados, el legislador del PRI y general de División, Benito Medina Herrera, se mostró en favor de que se genere un nuevo marco jurídico para la creación de la Guardia Nacional en la que se ha anunciado estarán integradas las Fuerzas Armadas.

Medina Herrera indicó que al plan de López Obrador hay que darle el beneficio de la duda.

El sector empresarial del país respaldó el plan de Seguridad de Andrés Manuel López, pero pide soluciones inmediatas para dar fin a la inseguridad.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó que en la batalla contra el crimen y la inseguridad llegó el tiempo de acelerar la marcha, de ello depende la estabilidad de la economía y la seguridad de las familias mexicanas, expresó. (Con información de H. Molina y L. González)