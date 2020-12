El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado la mañana de este viernes a la población a actuar de manera responsable durante las fiestas decembrinas para evitar el aumento de contagios por Covid-19 y no saturar hospitales.

El primer mandatario aclaró que se trata de una convocatoria respetuosa y descartó que se vaya a imponer un toque de queda.

"Les propongo que, si no tenemos algo muy importante qué hacer, no salgamos a la calle. Siempre hay más gente en la calle en diciembre, del 12 al 24", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina. Aseguró que a pesar del llamado a ser responsables, no se establecerán medidas coercitivas.

AMLO pidió a los ciudadanos hacerse pruebas Covid-19 si presentan síntomas, además de evitar fiestas y reuniones con familiares y amigos por las festividades navideñas para evitar contgios. Sugirió que las reuniones familiares sean solo con los que viven en la misma casa.

En una serie de recomendaciones el presidente pidió: no salir a la calle si no es verdaderamente importante, guardar la sana distancia, optar por hablar por teléfono o videollamada con familiares y amigos.

Aseguró que se ampliará el numero de camas en la Ciudad de México.

Hasta este jueves la cifra oficial de contagios acumulados por Covid-19 en México ascendió a 1 millón 144,643 casos mientras que el número de decesos pasó a 108,173, informó la Secretaría de Salud.

La dependencia registró 608 nuevos fallecimientos y 11,030 nuevos contagios reportados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

