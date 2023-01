"Seguimos luchando por un México más justo, donde se erradique la pobreza, la discriminación, el clasismo y el racismo": Claudia Sheinbaum comparte con tapatíos en videoconferencia

Ciudad de México, 12 de enero de 2023.- A través de una video conferencia, en la que se enlazaron decenas de tapatíos, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, impartió la ponencia “Políticas exitosas para la seguridad, movilidad y desarrollo sustentable. Avances y desafíos de la 4T”.

Claudia Sheinbaum no dejo pasar la oportunidad de expresarle a las y los jaliscienses, el profundo cariño que le tiene a Jalisco, ya que cuando era pequeña, viajaba mucho a la entidad, porque su padre trabajaba en la industria curtidora, además de que su papá estudió en la Universidad de Guadalajara.

Por otra parte, destacó que el 2023 es un año muy importante para el Movimiento Regeneración Nacional al que pertenecen, y en general para el país.

“Es un año donde se celebran dos elecciones muy importantes, la del Estado de México y la de Coahuila, y es pues, la antesala del 2024 y creo yo que, estos momentos de la historia de México,- porque hay que verlo así-, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado levantar y seguir levantando la esperanza de millones y millones de mexicanos y de mexicanas, hay que vivir este momento con mucha intensidad porque realmente ha habido grandes cambios de lo que era el México del 2018 a lo que es hoy, el México del 2023”, señaló.

Añadió que el cambió más importante y trascendente, es que pasamos de un gobierno que servía a unos cuántos intereses; a uno que se dedica a servir realmente al pueblo de México, “todas estas obras y derechos sociales que hoy están en la constitución y son realidad, realmente le dan un largo aliento a nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Es un momento donde todos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, mexicanas, si había momentos en donde decíamos no hay gobierno que nos representa; hoy México es historia y es ejemplo para muchos países del mundo”, expresó Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum, agradeció el interés y la invitación de liderazgos, representantes populares, compañeros militantes de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, a agremiados de diversos sindicatos, a ciudadanas y ciudadanos que se sumaron, a quienes recordó algunos de los principios del humanismo mexicano, como lo ha denominado el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Nunca se nos debe olvidar, independientemente del puesto en el que estemos, que seguimos luchando por un México más justo, por un México más democrático, por un México en donde se erradique la pobreza y la discriminación, el clasismo y el racismo”, enfatizó.

Dijo que, ella desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, gobierna bajo el pensamiento de lucha, igual que como luchaba con la oposición, “porque si dejamos de pensar así, nos convertimos en un gobernante que no mira a la gente, que no está cercano y que no está transformando permanentemente y no está utilizando el poder para servir a los demás.

Asimismo, destacó que la austeridad republicana ha permitido quitarle dinero a la corrupción y destinarlo a quienes más lo necesitan.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, representa una visión fraterna, ética y moral, pero sobre todo representa una visión de gobierno en donde los recursos públicos tiene que distribuirse para mejorar las condiciones de vida del que menos tiene, y eso solo puede hacerse, mejorando los salarios, generando de empleos, mejorando las condiciones de quienes trabajan el campo y abriendo derechos, explicó.

“Por eso nosotros luchamos por el derecho a la educación, a la salud pública, a la cultura, el deporte, a una vida digna, al trabajo”.

Finalmente, las decenas de participantes despidieron a la Doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México con muestras de apoyo, de cariño y de agradecimiento por haber dedicado unos minutos para compartir las políticas públicas más destacadas que se implementan en su gobierno, sabiendo la demandante agenda de trabajo, derivado de la coyuntura que se vive en la capital del país, y a la cual dedica su incansable labor en beneficio de los millones de habitantes.

En la video conferencia estuvieron presentes agremiados del Sindicato del IMSS delegación Jalisco; del Sindicato del ISSSTE; del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (SUACOBAEJ), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).