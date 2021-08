La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que en lo que queda de la administración, el diálogo con los gobiernos locales y legisladores de oposición será permanente, constante, fluido y afectuoso.

“El diálogo lo tengo permanentemente con ellos; ya me reuní con el nuevo coordinador y estoy reuniéndome con los gobernadores panistas; hoy me reuní con otro de ellos, con Mauricio Kuri, el diálogo entre las fracciones parlamentarias, entre los grupos, entre los partidos políticos, en Gobernación sigue siendo abierto y un diálogo constante, permanente, fluido y afectuoso”, dijo al participar en el segundo día de la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

En tanto, Sánchez Cordero también calificó a los legisladores del grupo parlamentario de Morena, el PVEM y PT como “indispensables para construir el andamiaje legislativo e institucional que da sustento a la cuarta transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por otro lado, en el marco de la crítica generada por el bloque opositor en San Lázaro, quienes calificaron a Morena y sus aliados de agandalle” y buscar burlar la ley con la supuesta integración de una “megabancada” para presidir la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso, el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respondió que su partido buscará el consenso y el diálogo para la construcción de acuerdos, sin embargo, advirtió que no permitirán que se piense que la bancada mayoritaria “es el payaso de las cachetadas”.

Además, el líder de Morena también habló sobre las acciones emprendidas por la coalición “Vamos por México” del fin de semana pasado, luego de que los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD interpusieran una denuncia ante la Organización de Estados Americano (OEA) y la CIDH, por el posible involucramiento del crimen organizado en las pasadas elecciones.

“No me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana, porque no es una buena manera de empezar y me genera, al interior del Grupo Parlamentario, al interior de la coalición, una inquietud de que se pueda pensar que nuestra coalición y nuestro partido es el payaso de las cachetadas”, advirtió Mier.

Asimismo, el legislador por Puebla insistió que por dignidad no permitirán lo que ocurrió el sábado pasado cuando panistas, priistas y perredistas lanzaron descalificaciones y denuestos contra Morena durante sus reuniones plenarias.

“Porque el fin de semana escuchamos denuestos, descalificaciones hacia el partido Morena, hacia la coalición, hacia el gobierno que encabeza Morena y nosotros no podemos permitir que el inicio de los trabajos legislativos sea en función de denuestos,” sostuvo.

Durante el segundo día de la reunión plenaria de Morena en San Lázaro, también asistió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien habló sobre política exterior y la adquisición de vacunas contra Covid-19.

