El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró este martes el compromiso de la Secretaría de Salud federal (SSa) de vacunar a menores de 18 años que presenten algún padecimiento crónico degenerativo. Sostuvo que la vacunación será con el biológico de Pfizer, al ser el único aprobado para su aplicación en menores de 12 a 18 años.

El gobierno federal reportó que desde el inicio de las clases presenciales el 30 de agosto se han registrado 9,941 casos de Covid-19 en niñas y niños de 5 a 17 años de edad. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que esto no significa un incremento de la epidemia en ese sector.

"No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad, a pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas el 30 de agosto; no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad; en general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no hay indicación de que esté repuntando. Menos del 10% de los casos que se registran son en menores de edad, y más del 95% en general son casos leves", sostuvo López-Gatell, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

López-Gatell presentó una gráfica donde se indicó que desde el 30 de agosto se tienen registro de 9,941 casos de menores entre 5 y 17 años que contrajeron el virus SARS-CoV-2.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, indicó que desde el regreso a clases presenciales están aperturados 138,817 planteles educativos a los que asisten 13 millones 220,916 niñas y niños, lo que representa 438,361 alumnos más que la semana pasada. Abundó que 1 millón 263,089 docentes y personal educativo están atendiendo a los menores en las escuelas.

La funcionaria dijo que en la página de la SEP se encuentran disponibles protocolos sanitarios, los cuales pueden ser consultados por los padres de familia cuyos hijos asistan a clases en los niveles básico, media y superior.

Escuelas afectadas por sismos e inundaciones

La titular de la SEP indicó que existen 528 escuelas afectadas por sismos e inundaciones que han ocurrido. Apuntó que dichas escuelas se ubican en Ciudad de México; Estado de México; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Oaxaca; Puebla; Tlaxcala y Veracruz. Destacó que de las 528 escuelas, 455 son de educación básica, 63 de media superior y 10 de nivel superior.

