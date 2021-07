Desde Palacio Nacional, acompañado de los miembros de su gabinete legal y ampliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “hay gobernabilidad en nuestro país”.

Al ofrecer un informe con motivo del tercer año de la victoria que consiguió en las urnas en julio del 2018, el mandatario mexicano expresó que no se han presentado asaltos ni actos de vandalismo a raíz de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Al hablar sobre los avances de su gobierno en materia de seguridad pública, López Obrador expresó que al iniciar su gestión “ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio.

“Es Cártel Jalisco o el Pacífico, o el de Guanajuato, son los que ya había y los estamos enfrentando, no declarándole la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces, estamos atendiendo a los jóvenes, atendiendo a los desprotegidos y a los pobres, bajo el criterio de que la paz es fruto de la justicia”, indicó.

Pese a lo anterior, López Obrador aceptó que hay un aumento de 14% en feminicidios, 9% en el robo de transporte y 26% en la extorsión.

Mientras que aseguró que los homicidios han disminuido 2%, el robo de vehículo 40%, los secuestros en 31% y los robos a vivienda 26 por ciento.

Crisis por virus

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal resaltó que durante el segundo trimestre del año se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica, ya que de abril a junio se redujeron los contagios y fallecimientos por el Covid-19.

El presidente consideró que ante la disminución de la pandemia de coronavirus, la normalidad productiva, educativa y social del país avanza.

El mandatario indicó que, durante el 2020, la producción agropecuaria del país aumentó 2%, mientras que el sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio y el turismo.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor de 6%. No hemos contratado deuda pública adicional y como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado en los primeros dos años y medio de nuestro gobierno”, señaló.

Asimismo, aseveró que su gobierno no ha aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, y la luz, pero sí reconoció que “el gas ha aumentado, un poco, por encima de la inflación, pero vamos a corregir ese aumento, muy pronto”, subrayó.

Comicios del 6 de junio

En otro tema, López Obrador destacó la celebración de las pasadas elecciones del 6 de junio, que describió como de las más grandes de México, y con las que se consolidó el sistema y el método democrático de nuestro país.

“Como pocas veces, en esta ocasión, no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra de votos (...) pero no fue determinante, además, no hubo masacres y no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo”, subrayó.

Y aunque el mandatario destacó que, por ejemplo, que en Guerrero ningún candidato sufrió agresiones, cifras destacan que durante las pasadas elecciones el número de candidatos asesinados rompió récord, además de registrarse agresiones en los 32 estados del país, incluido Guerrero, en contra de aspirantes a puestos públicos, de acuerdo con el conteo de la consultora Etellekt.

En tanto, el mandatario también dio cuenta que solo 32 casillas a nivel nacional no fueron instaladas debido a la violencia, “en algunos lugares de siete municipios del país”.

Asimismo, destacó la participación ciudadana, y la falta de protestas poselectorales significativas, ya que considero se han garantizado las libertades plenas, sin la represión política, mediática o policiaca de otros tiempos.

Opositores

El fundador de Morena no dejó pasar la oportunidad para señalar la integración del bloque de oposición, al cual tildó de “conservador”, contra su gobierno y el proyecto de transformación que aseguró encabezar.

En este contexto, López Obrador también descartó que “el bloque conservador”, logre acciones en el Congreso, ya que para él “la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría”.

“No podrán (...) frenar el programa Sembrando Vida ni el aeropuerto Felipe Ángeles; ni el Tren Maya ni el Banco del Bienestar (...) los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas”, fustigó el mandatario mexicano.

Finalmente, el tabasqueño resaltó en su mensaje a la oposición que “no poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta, por eso reitero: nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento, el respeto y la libertad, al que tienen derecho, para manifestarse sin límites, represión o censura”.

