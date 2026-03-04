Mayor crecimiento, economistas privados; contracción en manufactura: IMEF

Los analistas económicos del sector privado que encuesta periódicamente el Banco de México proyectan un mayor crecimiento para el cierre del año; registran una mejoría en la situación económica actual respecto de hace un año; un ligero aumento en la inflación y un tipo de cambio más fuerte.

Peeeero, al mismo tiempo señalan a la inseguridad como el principal obstáculo para el crecimiento económico; es el factor de mayor preocupación.

Y continúan considerando que la coyuntura actual es un mal momento para invertir, aunque su perspectiva mejoró mínimamente respecto de la encuesta de diciembre pasado.

Los expertos económicos que encuesta periódicamente el Banco de México mejoraron su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto al cierre del 2026.

Estiman que el PIB crecerá a una tasa de 1.50%, cifra superior al 1.30% de la encuesta previa.

Luego del dato del 2025-T4, los analistas subieron sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2028, pero dejaron sin cambio los de 2027.

Inseguridad, obstáculo para el crecimiento

Después del operativo de seguridad contra el Mencho, los problemas de inseguridad pública fueron el factor más citado por analistas como un obstáculo al crecimiento económico de México: 22% del total. La inseguridad, también es el factor de mayor preocupación: 6.3 en una escala de 1 a 7.

Mejoría, pero mal momento para invertir

Al comparar la situación económica de México con la de hace un año, la encuesta captura una mejoría en los últimos meses.

El porcentaje de analistas que consideró que la economía está mejor que hace un año pasó de 8% en diciembre 2025 a 38% en febrero 2026.

Un alto porcentaje de los analistas considera que la coyuntura actual es un mal momento para realizar inversiones: 48% del total en febrero 2026 (49% en diciembre 2025).

Más inflación; tasa de interés en 6.50%

Las proyecciones de inflación general se revisaron al alza.

Para el cierre de 2026, los especialistas consideran que la inflación se ubique en 4.00%, por encima del 3.95% estimado previamente. Para 2027, los analistas anticipan una inflación anual de 3.75%, superior al 3.73% previsto un mes antes.

En cuanto a la inflación subyacente, prevén un nivel de 4.17%, desde el 4.11% considerado previamente.

Los especialistas mantuvieron sin variación su expectativa para la tasa de referencia del Banco de México, la cual se ubicaría en 6.50% tanto en 2026 como en 2027, conforme a los resultados de la encuesta.

Peso más fuerte

Respecto al mercado cambiario, el consenso anticipa un peso más fuerte frente al dólar.

Para el cierre de 2026, se prevé un tipo de cambio de 18.10 pesos por dólar, desde los 18.50 considerados anteriormente.

Para 2027, la proyección se ajustó a 18.70 unidades, frente a las 19.00 estimadas en el sondeo previo, de acuerdo con la información recabada por el banco central.

IMEF: manufactura, debilidad estructural

Por otra parte, de acuerdo con el Indicador IMEF Manufacturero, se observa una debilidad estructural prolongada en la actividad industrial.

Los pequeños avances en el Indicador IMEF Manufacturero y no manufacturero observados en febrero de 2026, muestran avances parciales y heterogéneos, insuficientes para confirmar una reactivación sólida de la economía.

El Indicador IMEF Manufacturero registró un avance de 0.5 unidades en febrero contra enero, pero acumula 23 meses consecutivos en zona de contracción.

Así están las proyecciones de los expertos económicos y los datos de uno de los indicadores de mayor confianza, el Indicador IMEF Manufacturero.

Atisbos

La revocación de la autorización de Lehman Brothers para operar como Oficina de Representación de una entidad financiera del exterior en México, fue más un "cierre administrativo" de un registro obsoleto que la interrupción de operaciones reales, las cuales cesaron prácticamente con la quiebra global de 2008.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización otorgada a Lehman Brothers, Inc.

La resolución de la autoridad se publicó oficialmente el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tiene efecto inmediato a partir de esa fecha, dejando a la entidad imposibilitada para realizar cualquier actividad en el país bajo esa figura.