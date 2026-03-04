Contorsionista

¿Qué pasa en las páginas oficiales de la Conagua? En SINA ya casi se cumplirá el año en el que no se actualizan los datos de las 210 presas del país, mientras que, al hacer una consulta de una conferencia de prensa pasada, apareció un inesperado mensaje que, entre otras cosas, decía que el propietario ha compartido el contenido con un grupo reducido, modificó quién puede verlo o lo borraron. Se extraña cuando la dependencia difundía su información.