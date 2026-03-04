Galería de Arte de Hacienda abre muestra dedicada al autorretrato

"Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones.

En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe.

Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial".

Estos son los últimos versos del poema de Rosario Castellanos –“Autorretrato”– que da pretexto y título a la exposición que este miércoles abre al público en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): "Lloro cuando se quema el arroz. Autorretrato y autonarrativa en las colecciones de la SHCP".

Está compuesta por 41 obras de múltiples formatos y técnicas, entre pintura, gráfica, dibujo, escultura y fotografía, creadas por 37 artistas, cuyo común denominador es "la compleja práctica del autorretrato como un ejercicio de introspección donde convergen procesos técnicos, aspectos psicológicos y su rol social".

Bajo el cuidado curatorial de Claudia Murrieta Valladares, la muestra reúne 30 piezas pertenecientes a la colección Pago en Especie y 11 al Acervo Patrimonial de la Secretaría, detalla para El Economista Alicia Muñoz Cota Callejas, directora de Museos, Recintos y Exposiciones de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural.

Lo más destacado

El conjunto de obra abarca desde 1947 –con el óleo "El pintor", de Raúl Anguiano– hasta 2023 –con "Mi desayuno", de Carmen Alarcón– y en él también sobresalen piezas de autores de gran relevancia como Francisco Toledo, Carla Rippey, Antonio Ruiz “El Corcito”, Alejandra Villegas, Vlady, José Luis Cuevas, Nahúm B. Zenil, Germán Venegas, Darío Ortiz, Edgar Orlaineta, María Teresa Olabuenaga y Gabriel de la Mora, entre otros.

Muñoz Cota Callejas explica en entrevista la génesis y el propósito del proyecto expositivo:

"El título de esta muestra se retoma a partir de un verso del poema "Autorretrato", que Rosario Castellanos escribió en 1972. Y el poema es un ejemplo propicio de cómo los aspectos cotidianos de su vida como creadora, como literata, como madre, como mujer intelectual, revelan las tensiones de género en una sociedad marcada por la presión de los estereotipos femeninos. Es un hermoso poema que nos dio un marco conceptual perfecto para esta exposición".

La directora enfatiza que "es la primera exposición de autorretrato que se exhibe por parte de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda, con obras pertenecientes al programa Pago en Especie y al Acervo Patrimonial".

La complejidad de la autopercepción

Hacer autorretrato o plasmar la autopercepción podría parecer un recurso manido en el arte; sin embargo, Muñoz Cota aclara que "es un género artístico sumamente complejo". Y añade: "el proceso creativo nos llevó a tomar el tema del autorretrato hasta como un reto. ¿Qué sucede con esto?, que los creadores, las creadoras, exploran un tema tan difícil como es su autoconocimiento para poderlo transformar en una obra. Entonces, suena fácil, pero es un camino difícil, profundo y aparte de mucho encuentro y desencuentro, porque además es como ellos (los y las artistas) se perciben o como son percibidos".

"Puede ser una o las dos cosas. Hablar de la praxis de la propia técnica, abordar los aspectos psicológicos que implican, por ejemplo, el arte, el rol social del artista, su vida, cómo está conformada su historia, su actuar, su realidad o simplemente el mismo momento en que se ponen en ese espejo para poder autocrearse, es algo muy complejo y muy profundo", señala.

Rosario Castellanos, en su propia voz

"Lloro cuando se quema el arroz…" estará expuesta hasta finales de junio en la Galería de Arte de la SHCP, y adicionalmente a las piezas, el público podrá escuchar el poema "Autorretrato" en voz de la autora chiapaneca, gracias a Voz Viva de la UNAM.

La muestra también incluye una instalación de espejos de la Colección Acervo Patrimonial, diseñada para que las y los asistentes realicen un ejercicio de reflexión sobre su propia imagen y capturen su selfie.

Alicia Muñoz Cota agrega que, en paralelo, se desarrollarán actividades complementarias que se irán anunciando oportunamente por las redes sociales; además de visitas guiadas, se ofrecerá un taller para mujeres mayores de 15 años titulado "Escribir cambia tu vida", inspirado en la escritora Rosario Castellanos y con perspectiva feminista, "como un ejercicio de autoconocimiento, reconocimiento y de contar sus propias historias.

El taller lo impartirá la escritora Gloria G. Fons y no se necesita tener experiencia previa. Finalmente, Guadalupe McGregor ofrecerá una conferencia magistral, concluyó la funcionaria.

Exposición Lloro cuando se quema el arroz. Autorretrato y autonarrativa en las colecciones de la SHCP

Fechas: Del 4 de marzo al 28 de junio de 2026

Lugar: Galería de Arte de la SHCP (calle República de Guatemala 8, Centro Histórico de la Ciudad de México).

Horarios: de martes a domingo, de 10 a 18 horas

Entrada gratuita

Consulta las redes sociales: Facebook, X e IG: Hacienda es Patrimonio Cultural