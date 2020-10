Fue una guerra de reclamos, de pancartas y mantas.

La “confrontación” que Jorge Alcocer Varela anticipó que podría ocurrir desde el arranque de su alocución, durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, inició tres minutos después.

“Alto en corrupción” y “Exceso de ineptitud”, decía la pancarta que, con la tipografía y colores del nuevo etiquetado frontal obligatorio de alimentos, mostró al pie de la tribuna la panista Martha Márquez.

“A todo el personal de salud, gracias por su labor frente al Covid-19”, rezaba la enorme manta que los senadores de Morena desplegaron para tapar a la aguascalentense que optó entonces por subir a la zona de la Mesa Directiva y colocarse atrás del secretario de Salud para hacerse notar.

Como parte del análisis del II Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el compareciente informó que su administración recibió 401 hospitales a medio construir y que el déficit de médicos era de 200,000, situación que hubo que resolver para poder enfrentar la pandemia de coronavirus.

“En pocos meses reconvertimos, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19. Se logró instalar 32,233 camas y 10,612 con ventiladores. Asimismo, se contrataron 47,000 médicos generales y especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud”, explicó.

La respuesta gubernamental y social, dijo, se ha enfocado en el objetivo de salvar vidas.

Para la senadora jalisciense Verónica Delgadillo (MC) la política de salud que ha seguido el gobierno federal ha sido un verdadero fracaso.

“Ha estado llena de desaciertos, de errores, de atropellos y de ideas del pasado. No han sido capaces de garantizar la salud de cientos de miles de personas y con sus malas decisiones están sacrificando su presente y condenando su futuro”, se desgañitó.

Lo único que ha hecho bien el gobierno lopezobradorista, dijo con sorna, es “lavarse las manos”. Acto seguido enfiló baterías contra Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal en el tema del Covid-19.

“Usted, señor secretario, se lavó las manos de ser el responsable del manejo de la pandemia y dejó que un hombre irresponsable, mentiroso y negligente se hiciera cargo de ella”, aseguró.

Por eso desde el 16 de marzo, recordó, pidió públicamente la renuncia de López-Gatell.

“¿Cuántas muertes más valen su renuncia y la renuncia del subsecretario?”, preguntó.

En defensa de Alcocer Varela habló la senadora de Morena Margarita Valdez.

“¡Qué bien! Vamos bien, señor secretario. Tenemos que seguir por este mismo rumbo con fuerza, con valentía. La salud de los mexicanos es lo más importante y no crean, compañeros y mexicanos, que la desigualdad en salud empezó hace seis meses o hace dos años (...) tiene más de 40 años y nunca se había hecho nada por resolverla”, expresó.

Para la senadora priista Sylvana Beltrones una de las problemáticas más lacerantes que han enfrentado los mexicanos en los últimos dos años es el desabasto de medicamentos.

Puso énfasis también en lo que llamó una “terrible enfermedad”, que consideró desatendida: el cáncer infantil.

Al referirse al tema de la pandemia, consideró que hay “un baile de cifras que nos deja en la zozobra y con datos alarmantes”.

Sobre la “numeralia”, el secretario aseguró que en cuanto a los casos de muertes por el coronavirus por millón de habitantes, México no está a la cabeza de los países, sino ocupa el lugar 14.

“Los números, lo voy a decir porque me gusta, y a mí me gustan los números, la numeralia sirve, y Dios, señala el gaucho grande, que Dios inventó los números para poder contar las tonterías del hombre. No estoy del todo de acuerdo, pero sí se nos da muchas veces esa situación”, acotó.

Luego avisó, de entrada, que no respondería todos los cuestionamientos.

“Algunos me van a faltar, puesto que no tengo la capacidad computacional que se requeriría”, dijo.

La panista Josefina Vázquez Mota leyó en tribuna el contenido, aseguró, de más de 150 cartas que recibió de doctoras y doctores que atienden a niños con cáncer por las que piden apoyo a las autoridades ante el desabasto de medicamentos.

Los senadores panistas mostraron desde la tribuna donde hablaba su correligionaria cinco pancartas con algunas de las supuestas cartas.

La senadora Márquez, de Acción Nacional, obligó al compareciente a firmar una carta por la que asume el compromiso de presentar informes mensuales de su trabajo; era eso, o firmar su renuncia.

Recuperación, a fin de año: Turismo

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que pese a que continúa la epidemia del Covid-19, el turismo nacional e internacional en nuestro país se ha ido recuperando, y presentó la estadística de ocupación en los principales destinos del país.

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, indicó que durante la pandemia se registró una estrepitosa caída de los paseantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, mencionó que en septiembre comenzó una recuperación del sector. Expuso, por ejemplo, que Cancún registró en septiembre una ocupación de 26.3% y se espera que en diciembre llegue hasta 60 por ciento.

En el caso de la CDMX, en septiembre se registró una ocupación de 15.4% y se estima que en diciembre llegará a 29 por ciento.

Indicó que los resultados del tianguis digital fueron: 1,964 compradores de 1,185 empresas de 45 países. (Con información de Jorge Monroy)

