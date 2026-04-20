Sheinbaum celebra el buen recibimiento en España y afirma que "le fue bien a México"

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el buen recibimiento que tuvo en su visita a Barcelona este pasado fin de semana para asistir a una cumbre progresista auspiciada por el Gobierno español y reunirse con el presidente, Pedro Sánchez. "Le fue bien a México", dijo.

"Siempre es recibido muy bien México en el exterior", ha contado este lunes la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina, desde donde ha puesto en valor también las muestras de cariño que ha recibido la delegación de su país en el aeropuerto y el avión. "Nos fue muy bien. Le fue muy bien a México", celebró.

Sheinbaum y Sánchez se reunieron en un encuentro, en el marco de esta cumbre de líderes progresistas, para acercar posturas tras la tensión generada por las diferentes perspectivas que ambas naciones mantienen sobre la llegada de los españoles a México hace ya cinco siglos.

La primera mandataria mexicana trasladó a los medios de nuevo "lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista", una vez tanto el Gobierno español como el Rey Felipe VI reconocieron que se cometieron "muchos abusos" durante aquello.

Por su parte, desde Moncloa, destacaron la "sintonía total" entre ambos.