Peso mexicano cae frente al dólar por preocupaciones sobre guerra en Oriente Medio

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este lunes. La divisa loca pierde terreno en un mercado que modera el apetito por riesgo ante preocupaciones relacionadas con el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y la espera por negociaciones.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3462 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3187 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento deja una caída de 2.75 centavos, equivalentes a 0.16 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3812 unidades y un nivel mínimo de 17.3197. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.04% al nivel de 98.13 puntos.

"Al inicio de esta semana los mercados operan con cautela tras un fin de semana turbulento en Oriente Medio, ante la incautación de un buque iraní en el estrecho de Ormuz y dudas sobre el avance de las negociaciones", destacó Monex Grupo Financiero en un reporte.

Los operadores también estarán atentos a la reunión de funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos este lunes en nuestro país, en la segunda ronda de diálogos en el marco de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).