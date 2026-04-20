La demanda global de proteína impulsa una nueva ola de innovación en alimentos y bebidas

Ciudad de México, a 7 de abril de 2026. En un contexto donde el bienestar integral se ha convertido en una prioridad para millones de personas, la proteína ha emergido como uno de los componentes más relevantes en la transformación de los hábitos de consumo y en la evolución de la industria de alimentos y bebidas.

De acuerdo con investigaciones de Tetra Pak®, los suplementos alimenticios y los productos de nutrición se han consolidado como una pieza clave del estilo de vida moderno, impulsando la expansión de esta categoría. Se estima que este mercado podría superar los 160 mil millones de dólares hacia 2029, con un crecimiento sostenido en los próximos años.

Este dinamismo responde a un consumidor más consciente, que busca soluciones prácticas para cubrir sus necesidades nutricionales, fortalecer su sistema inmunológico, mejorar su salud digestiva y mantener su bienestar mental. Actualmente, el 42% de las personas afirma querer tener mayor control sobre su salud, mientras que uno de cada tres recurre a este tipo de productos para mejorar su energía y equilibrio emocional.

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En este contexto, la proteína se ha consolidado como uno de los ingredientes más relevantes. Después de las vitaminas y los minerales, es el componente con mayor nivel de conocimiento, consideración y consumo regular. Su creciente popularidad ha impulsado el desarrollo de nuevas propuestas que van desde proteínas tradicionales, como el suero y la soya, hasta alternativas emergentes de origen vegetal, como arroz, cáñamo o girasol.

“La proteína está redefiniendo la manera en que las marcas innovan en alimentos y bebidas. Hoy vemos a un consumidor más informado, que exige productos con beneficios claros, ingredientes confiables y propuestas relevantes. Esto está impulsando una nueva generación de soluciones donde la diferenciación y la capacidad de escalar son clave”, señaló Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak® México.

Los hallazgos también revelan una mayor sofisticación del mercado. Mientras los consumidores jóvenes priorizan el sabor y la experiencia, los segmentos de mayor edad buscan productos que les brinden confianza y respaldo en su salud, lo que refuerza la importancia de la transparencia y la comunicación clara por parte de las marcas.

Factores como el sabor, la textura y la adaptación a preferencias locales son determinantes en la adopción de estos productos. Sabores como chocolate, vainilla y fresa continúan liderando a nivel global, aunque las preferencias varían por región, lo que abre nuevas oportunidades para la innovación.

En México, esta tendencia también se consolida. Más del 63% de los consumidores afirma estar comprando alimentos con ingredientes naturales en mayor medida que en 2020. Asimismo, el 67% estaría dispuesto a pagar entre 5% y 30% más por productos elaborados con ingredientes de origen vegetal, según datos de la empresa de soluciones de ingredientes Ingredion.

Para los productores de alimentos y bebidas, este entorno representa una oportunidad estratégica para diversificar su oferta y generar valor agregado. Sin embargo, también implica retos en términos de formulación, calidad y escalabilidad.

Ante este panorama, Tetra Pak® colabora con las empresas para transformar ideas en productos viables, a través de tecnologías avanzadas de procesamiento, capacidades de desarrollo y soluciones de envasado que permiten comunicar de manera efectiva los beneficios de los productos.

Sobre Tetra Pak®

En Tetra Pak® trabajamos para que los alimentos seguros y nutritivos estén disponibles para todos. Por ello, desarrollamos soluciones avanzadas de envasado y procesamiento de alimentos. Junto con nuestros clientes, proveedores y más de 24,000 colaboradores a nivel global, protegemos los alimentos de manera sostenible cada día para cientos de millones de personas en más de 160 países.

Nuestro propósito es claro: hacer que los alimentos sean seguros y estén al alcance de todos, en todas partes. Prometemos proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta. Para más información, visita https://www.tetrapak.com/es-mx/solutions/categories/food-supplement-and-nutrition/fsn-powder?utm_source=trademedia-economista&utm_medium=paidmedia&utm_campaign=FSN14&utm_content=ProteinaMx-advertorial_April2026