Sheinbaum alista reuniones clave por T-MEC y con Alto Comisionado de la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que en los próximos días sostendrá reuniones relevantes tanto en materia comercial, en el marco del T-MEC, como en derechos humanos, con la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

En relación con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la primera mandataria adelantó que México presentará propuestas específicas en temas como acero, aluminio y la industria automotriz, aunque evitó dar detalles antes del encuentro.

Sheinbaum Pardo explicó que la negociación con Jamieson Greer, principal negociador comercial de los Estados Unidos, está encabezada por la Secretaría de Economía y que se decidió fortalecer el equipo con la incorporación de especialistas, entre ellos Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial; el experto en temas agropecuarios Julio Berdegué; y Roberto Lázaric, director de Nacional Financiera.

La titular del Ejecutivo subrayó que uno de los puntos centrales será el fortalecimiento de las reglas de origen, con el objetivo de evitar que productos de otros países ingresen a Estados Unidos a través de México sin valor agregado, lo que —dijo— también es de interés para el gobierno mexicano.

“Nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles”, señaló, al tiempo que reiteró que la intención es mantener el tratado con mejoras, más que realizar cambios de fondo.

Reunión con Alto Comisionado

Por otro lado, la mandataria confirmó que el miércoles recibirá en Palacio Nacional al Volker Türk, a las 10:00 horas, como parte de su visita oficial a México.

Indicó que el funcionario internacional ha sostenido encuentros previos con autoridades y organizaciones civiles, y que su visita busca conocer el funcionamiento del sistema de derechos humanos en el país, más allá del tema de personas desaparecidas.

En ese contexto, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que se presentará un documento relacionado con la problemática de desapariciones y el funcionamiento institucional en la materia, aunque aclaró que no necesariamente se trata de un informe formal.