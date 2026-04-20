México busca eliminar aranceles al acero, aluminio y autos en reunión con Greer

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este lunes 20 de abril con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como parte de la segunda mesa de negociación rumbo a la revisión del T-MEC.

El encuentro, programado a las 10:00 horas en Palacio Nacional, forma parte del diálogo bilateral para evaluar posibles ajustes al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Prioridad: aranceles en sectores estratégicos

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria adelantó que uno de los principales intereses de México será lograr un acuerdo para revisar o eliminar los aranceles impuestos a sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la industria automotriz.

“Nos importa mucho el tema del acero, del aluminio y los automóviles (…) que pudiera llegarse a un acuerdo previo”, señaló.

Estos sectores han sido impactados por tarifas impulsadas durante la administración de Donald Trump, por lo que el gobierno mexicano busca que sean reconsideradas incluso antes de la revisión formal del tratado.

Reglas de origen, otro punto clave en la negociación

Sheinbaum explicó que Estados Unidos ha planteado fortalecer las reglas de origen para evitar que productos de terceros países ingresen al mercado estadounidense a través de México sin un valor agregado significativo.

En ese sentido, subrayó que México coincide en la necesidad de reforzar estos mecanismos, al considerar que favorecen la producción nacional.

“A nosotros nos interesa que eso no ocurra (…) mientras más se fortalezcan las reglas de origen, mejor”, afirmó.

Equipo mexicano se refuerza bajo liderazgo de Economía

La presidenta destacó que las negociaciones están encabezadas por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y que el equipo se ha fortalecido con la incorporación de especialistas.

Entre ellos se encuentran:

Diana Alarcón , Representante de México ante el Banco Mundial, con experiencia en política económica y desarrollo.

Julio Berdegué , Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable de los temas agroalimentarios dentro del acuerdo.

, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable de los temas agroalimentarios dentro del acuerdo. Roberto Lazzeri Montaño, Director General de Nacional Financiera (Nafin), enfocado en financiamiento e impulso a la industria.

La mandataria señaló que este grupo busca robustecer la posición de México en las mesas de trabajo.

Segunda ronda de negociaciones del T-MEC

Esta reunión representa la segunda mesa de negociación entre ambos países, luego de un primer encuentro realizado en Washington. En esta ocasión, el equipo comercial estadounidense se encuentra en México para continuar con las discusiones técnicas junto a la Secretaría de Economía.

El objetivo del gobierno mexicano, reiteró Sheinbaum, es mantener el T-MEC vigente, pero con mejoras que beneficien a la industria nacional y reduzcan las tensiones comerciales en sectores clave.