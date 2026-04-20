Bolsa mexicana inicia la semana en terreno negativo; acciones de Peñoles lideran los descensos

Las bolsas de valores de México negocian en terreno negativo la mañana de este lunes. Los índices bursátiles locales caen en un mercado preocupado por el frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán y dudas sobre la posibilidad de un acuerdo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.80% a 69,267.00 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.71% a 1,385.30 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

El alto el fuego en la guerra de Oriente Medio sigue transcurriendo sin señales de progreso hacia el fin del conflicto. Estados Unidos reportó la incautación de un buque iraní, lo que elevó las preocupaciones sobre la posibilidad de que se reanuden los enfrentamientos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los componentes retroceden. Las acciones de la minera Industrias Peñoles encabezan la caída, con 2.78% a 982.02 pesos, seguidos por los de Volaris, con 2.42% a 13.73 pesos, y Walmex, que cae 2.21% 54.99 a pesos.