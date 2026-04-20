Trump asegura que "Israel nunca lo convenció" para entrar en la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, dijo la mañana de este lunes que Israel no le había convencido para ⁠atacar a Irán, ⁠tras informaciones que apuntaban a que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, influyó en la decisión del mandatario, y las críticas de comentaristas de la derecha.

"Israel nunca me convenció para entrar en guerra con Irán; lo que sí lo hizo fueron los resultados del 7 de octubre, que se sumaron a mi opinión de toda la vida de que IRÁN NUNCA PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump también dijo que "los resultados en ⁠Irán serán sorprendentes" en ⁠la publicación, que ⁠se conoce mientras Estados Unidos se prepara ⁠para reanudar las negociaciones en Pakistán, pese a que Irán se mostraba reacio.

"¡Y si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener un futuro grandioso y ⁠próspero!", escribió Trump.