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Trump asegura que "Israel nunca lo convenció" para entrar en la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Israel no le había convencido para atacar a Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la mañana de este lunes que Israel no le había convencido para atacar a Irán, tras informaciones que apuntaban a que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, influyó en la decisión del mandatario, y las críticas de comentaristas de la derecha.
"Israel nunca me convenció para entrar en guerra con Irán; lo que sí lo hizo fueron los resultados del 7 de octubre, que se sumaron a mi opinión de toda la vida de que IRÁN NUNCA PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
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Trump también dijo que "los resultados en Irán serán sorprendentes" en la publicación, que se conoce mientras Estados Unidos se prepara para reanudar las negociaciones en Pakistán, pese a que Irán se mostraba reacio.
"¡Y si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!", escribió Trump.