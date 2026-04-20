Smartshoring: Transformando la relocalización en una red de innovación y talento para México

En un encuentro que reunió a especialistas en economía, se celebró el Foro “Smartshoring, transformando las redes productivas de México”, donde se examinó a fondo el cambio de paradigma en la inversión extranjera y la industria nacional de cara a 2026.

Entre los temas centrales destacaron la transición del nearshoring al “smartshoring”, el entorno geopolítico y arancelario, el papel del gobierno, la diversificación de exportaciones, así como la ejecución financiera y el acompañamiento estratégico.

En un contexto global marcado por la incertidumbre arancelaria y la reconfiguración de las cadenas de suministro, México ha dejado de ser únicamente un destino de proximidad para posicionarse como un hub de innovación.

A lo largo del Foro presentado por El Economista, los especialistas coincidieron en que el país avanza hacia un modelo más sofisticado, que prioriza el talento, la tecnología y la generación de valor agregado.

Un momento de ventaja arancelaria

Carlos Serrano, Economista Jefe de BBVA México, destacó que el país se encuentra en una posición privilegiada, incluso superior a la que tuvo tras la firma del TLCAN en los años 90.

A pesar del neoproteccionismo estadounidense, México y Canadá se perfilan como los únicos jugadores capaces de exportar bienes a EE. UU. sin la carga arancelaria que hoy enfrentan competidores como China o Vietnam.

"México está ante una oportunidad históricamente buena para convertirse en un polo de inversiones y diversificar su planta productiva hacia sectores nuevos", señaló Serrano.

Aunque el sector automotriz enfrentó retos por los aranceles al acero y aluminio en 2025, las exportaciones no automotrices crecieron un 17.3%, impulsadas por una partida clave: las unidades de procesamiento digital y componentes para centros de datos.

El “Plan México”: Resiliencia y flexibilidad

Desde la perspectiva gubernamental, Sergio Silva Castañeda, de la Secretaría de Economía, explicó que el "Plan México" lanzado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no es una "camisa de fuerza", sino un documento diseñado para fortalecer las capacidades nacionales sin importar los giros de la política exterior.

Silva subrayó que la estrategia actual no busca solo volumen de inversión, sino tiros de precisión: "Teníamos que pensar en una serie de acciones que nos permitieran defender a la economía mexicana en cualquier caso posible", afirmó. La meta es que la inversión se traduzca en empleos de calidad y una integración real de las pymes locales.

Consultoría y acompañamiento financiero

Por su parte, Ricardo Fernández de Mazarambroz, Director de Sostenibilidad y Director de Redes de la Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, enfatizó que el concepto de smartshoring implica entender las vocaciones regionales de cada estado. No se trata solo de llegar a la frontera, sino de evaluar recursos como el acceso al agua, energía y talento especializado.

BBVA ha tomado un rol activo que trasciende la banca tradicional. A través de equipos especializados en Texas y Ciudad de México, la institución ha logrado vincular a 400 empresas en los últimos 2 años, facilitando su aterrizaje y conectándolas con redes de proveedores locales.

La potencia financiera de BBVA: Pymes y activos fijos

En la parte operativa, Fernández de Mazarambroz anunció cifras contundentes que demuestran que el capital está listo para fluir. El banco tiene previsto poner a disposición de sus clientes cerca de 35,000 millones de pesos para inversión en activos fijos y naves industriales, sumando el remanente de la inversión ralentizada en 2025.

Pero el corazón de la estrategia está en las pymes. BBVA, que atiende al 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas en México, mantiene una cartera de 170,000 millones de pesos para este sector.

"Nuestra labor es inyectar a las pymes en la red de proveeduría de las grandes empresas asiáticas y americanas que están llegando", señaló Fernández de Mazarambroz. Además, destacó la digitalización de sectores tradicionales, como los Pueblos Mágicos, donde el banco ha colocado 21,000 millones de pesos en crédito y habilitado 40,000 zonas de cobro digital.

Perspectivas para el cierre de 2026: ¿Hacia dónde vamos?

Para el cierre de 2026, las perspectivas se mantienen en un terreno optimista: BBVA se posiciona en la parte alta de los pronósticos con una proyección de crecimiento del 1.8% del PIB, apuntalada por la confianza en la revisión del T-MEC y el avance de los proyectos mixtos de infraestructura.

Esta dinámica podría impulsar la cartera de crédito mayorista hacia un crecimiento de entre el 25% y 30%, siempre que las obras energéticas y portuarias logren ejecutarse con celeridad. No obstante, permanecen riesgos externos, particularmente el conflicto en Irán, cuya escalada podría presionar los precios de los energéticos que frenen el consumo tanto en Estados Unidos como en México.

El Foro cerró con un mensaje de oportunidad. "Las empresas que no inviertan ahora, verán cómo otros ocupan su lugar", advirtió Ricardo Fernández de Mazarambroz, México ya no solo se trata de relocalización; se trata de una evolución hacia redes productivas resilientes, digitales y responsables.

Con el respaldo de un sector financiero sólido y una política industrial que busca la integración nacional, el smartshoring se perfila como la oportunidad que definirá el éxito económico del país en la segunda mitad de la década.