En medio del debate sobre una nueva reforma electoral, el expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, propuso la creación del Poder Electoral, que integraría al INE, el Tribunal y una Procuraduría de Defensa de los Derechos Políticos del Ciudadano, con el fin de que las elecciones sean totalmente autónomas, sin fraudes y sin intervención de actores políticos.

Entrevistado por El Economista, el magistrado pidió no temer ni sorprenderse de las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de actores políticos de Morena, quienes han manifestado la intención de llevar a cabo una reforma electoral para remover a los actuales magistrados del TEPJF y consejeros del INE. Indicó que si bien no es lo ideal, la remoción de funcionarios electorales no debe sorprender.

“Yo he llegado a hablar de la miscelánea electoral, similar a la miscelánea fiscal. Hubo una legislación para la elección de 1988, otra para la elección de 1999, hubo otra normativa para la elección de 1997 y otra para la del año 2000 y ahí detuvimos esta reforma constante. Si revisamos todas estas reformas vamos a ver que siempre se hablaba, y se llevaba a cabo, la sustitución de consejeros y la sustitución de magistrados, salvo la reforma del 93 que expresamente estableció que los magistrados continuarían en sus cargos, pero sí hubo sustitución de consejeros.

“La reforma de 1990 al Cofipe, que crea al IFE, viene a sustituir a una institución en la que ya nadie confiaba, la Comisión Federal Electoral que fue creada en 1946. Lo normal en toda reforma es que pueda haber cambio de personas responsables del cumplimiento de los deberes; ojalá no sea el caso, pero si es así, no es ninguna novedad; creo que a nadie debe preocupar, a nadie debe espantar, lo que nos debe preocupar es que haya personas profesionalmente, moralmente, desde el punto de vista ético y podría decir hasta emocionalmente, para cumplir de manera adecuada la función que se le encomienda, porque es un compromiso con la República. Los cambios no nos deben asustar ni a los que están, ni a los que estamos fuera viendo todo el movimiento que pueda haber”, dijo.

Magistrado delinea su propuesta; IFE y que el TEPJF pase del Poder Judicial al Electoral

“Que el INE siga siendo un órgano independiente, con autonomía constitucional como se ha perfeccionado desde 1993. El Tribunal Electoral también debe ser una institución independiente del Poder Judicial

"Yo he postulado por muchos años la necesidad de constituir un Poder Electoral, obviamente esto trae como consecuencia una reforma constitucional sin necesidad de aumentar burocracia, sino sistematizar. Integrar el Poder Electoral con el Tribunal Electoral, con un Instituto Federal Electoral -no nacional- con autonomía constitucional; una Fiscalía para Delitos Electorales independiente de la Fiscalía General de la República, más los partidos políticos. Y el único agregado burocrático institucional que propongo es la creación de una Procuraduría de Defensa de los Derechos Políticos del Ciudadano o Defensoría Pública del Derecho Político Ciudadano, y esto integraría el poder electoral.

“Esto no sería nuevo, esto existe en Nicaragua, en Venezuela, en Costa Rica y en Ecuador, aunque en Costa Rica no se le denomina Poder sino Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica y en Ecuador ha funcionado bien la división de poderes en cuatro ámbitos distintos”, explicó.

¿Sería la creación formal de un cuarto Poder? -se le preguntó.

“Sí, formalmente sería el cuarto poder”, respondió.

“Se fortalecería (la autonomía electoral), por ejemplo, el INE dejaría de intervenir en elecciones locales, para eso están los institutos locales a los que tenemos que fortalecer, igual que a los tribunales electorales locales en las 32 entidades. Tenemos que buscar el fortalecimiento, pero también del fortalecimiento del federalismo electoral; que cada estado organice sus elecciones, sus reglas conforme a los lineamientos generales establecidos en la Constitución federal.

“Creo que una reforma puede reestructurar a lo que yo llamó el Poder Electoral sin tener que lamentar las reformas, antes bien, tendríamos que ver fortalecidas a las instituciones. Yo propongo por ejemplo para la Sala Superior que los magistrados, al igual que los ministros, duren en el cargo 15 años con este mecanismo de renovación que ya está establecido en la ley: renovación escalonada; y en su organización interna constituir dos salas y un pleno. Dos salas porque eso nos permitiría que el trabajo sea más ágil de lo que ya es actualmente. Una reforma que reorganice a la Sala Superior en dos salas y un pleno harían mucho más ágil la solución de los asuntos. Me parece que siete magistrados para un desechamiento es demasiado, incluso los desechamientos podrían ser sentencia de un magistrado unitario, y sólo en caso de inconformidad los conocieran tres de los siete magistrados, y en cuestión de convencionalidad, de violación a tratados internacionales y de constitucionales, entonces que los siete resuelvan el caso”.

¿Cómo convencer de que es el camino de la reforma electoral?

“Hay tantos proyectos de iniciativas de Morena, del PRD, del PAN, del PRI, todos los partidos que existen han hecho propuestas. Una reunión seria, bien informada, con la mejor intención y tratar de hacer esta reforma. Y las cuestiones económicas tienen su influencia y las necesidades tenemos que satisfacerlas con las adecuaciones correspondientes y se debe analizar con base en la suficiencia presupuestaría en la Cámara de Diputados”.

También entrevistado en el marco de la Comisión de Fortalecimiento que recientemente creó el TEPJF para llevar a cabo una reforma interna, el magistrado Flavio Galván expresó que dentro de todas las instituciones existen diferendos y crisis que deben ser resueltos mediante el diálogo y la negociación. Sugirió que el TEPJF permita el juicio y la audiencia en línea para adaptarse a la nueva normalidad de la pandemia por Covid-19, así como publicar todos los proyectos de sentencia.

“Las diferencias son normales en todas partes. Un colegiado es normal que tenga diferencias. En la misma votación, siendo siete magistrados se establece que la minoría simple determina el sentido de las sentencias, y en caso de empate, al Presidente se le da voto de confianza. Que no nos espanten las diferencias, que no nos espanten algunos actos de desorganización, no sé si haya, es normal en la vida humana. Lo importante es que, si hay alguna diferencia, sentarse a platicar, a manifestar puntos de vista y dar la mejor solución posible a lo que suceda en ese momento.

“Una revisión minuciosa, cuidadosa, seria, que ojalá venga a darnos más fortalezas y pocos proyectos de reforma, no por no querer reformar, sino por fortalecer lo que se ha hecho. Pero donde haya que corregir el rumbo que se corrija. Lo que haya que replantear que se renueve.

“Ojalá que todos los cambios que haya en el país en materia electoral sean para el fortalecimiento del sistema democrático mexicano en materia electoral que es ejemplo para muchos otros países en el mundo. Ecuador y República Dominicana han seguido el modelo de instituciones electorales en México”, concluyó.

jorge.monroy@eleconomista.mx