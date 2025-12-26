Lectura 1:00 min
China sanciona a 10 personas y 20 empresas de defensa de EU por vender armas a Taiwán
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció este viernes sanciones contra 10 particulares y 20 empresas de defensa estadounidenses, entre ellas la sucursal de Boeing en St. Louis, por la venta de armas a Taiwán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció este viernes sanciones contra 10 particulares y 20 empresas de defensa estadounidenses, entre ellas la sucursal de Boeing en St. Louis, por la venta de armas a Taiwán.
Las medidas congelan todos los activos que las empresas y particulares tengan en China y prohíben a organizaciones y particulares nacionales hacer negocios con ellos, según anunció el ministerio.
Te puede interesar
También se prohíbe la entrada en China a las personas incluidas en la lista de sanciones, añadió el ministerio.
INFORMACIÓN EN PROCESO...