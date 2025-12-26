LeBron James extendió récord de partidos navideños en NBA

Triste aniversario navideño para LeBron James en la NBA. El experimentado basquetbolista no pudo evitar la derrota de su equipo, Los Ángeles Lakers, por 96-119 ante Houston Rockets este 25 de diciembre en la Crypto.com Arena.

A nivel individual fue una fecha especial, ya que LeBron James incrementó su récord como el jugador con más partidos de Navidad en la historia de la NBA a un total de 20.

El legado comenzó en 2003, cuando era un novato de 18 años representando a los Cleveland Cavaliers. Ahora, a días de cumplir 41 y con 23 temporadas de experiencia en la NBA, es el jugador más emblemático de las jornadas navideñas.

Se despegó todavía más de los 16 partidos navideños que disputó Kobe Bryant y de los 13 que comparten jugadores como Shaquille O’Neal, Dwayne Wade y Kevin Durant. Este último también tuvo participación en la jornada de 2025, sólo que defendiendo a los Rockets.

LeBron James disputó 32 minutos con 26 segundos este jueves, aportando 18 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 1 bloqueo.

De hecho también su hijo, Bronny, vio acción ante los Rockets, aunque sólo disputó tres minutos con nueve segundos y apenas aportó 3 puntos.

La derrota arruinó la celebración de los 20 partidos para ‘King’ James. En algunos videos después del partido, se le vio abandonar la duela inmediatamente y con el rostro totalmente desencajado. Ni siquiera se despidió de Kevin Durant.

James es el rey de las estadísticas en el Christmas Day de la NBA: es líder en partidos jugados (20), victorias (11), puntos (525), rebotes (145), asistencias (142) y robos (30), entre otras estadísticas compartidas en el sitio oficial.

Sin embargo, en este 2025 quedó lejos del récord que él mismo impuso en 2021 con 39 puntos en la derrota de los Lakers (115-122) ante Nets.

Para especialistas de la NBA, este pudo ser el último partido navideño de LeBron James en la máxima liga de basquetbol del mundo.

En unos días (30 de diciembre) cumplirá 41 años y, hasta ahora, sólo tiene contrato para la temporada 2025-26 con los Lakers. El hermetismo permea sobre la posibilidad de renovar o anunciar su retiro, dejando el camino a su hijo Bronny.

En caso de que la despedida se concrete, será complicado que alguien en el corto o mediano plazo pueda reemplazarlo como la máxima figura de la NBA en Navidad.

Por otra parte, la derrota dejó a los Lakers en el quinto puesto de la Conferencia Oeste con récord de 19-10, todavía detrás de los campeones defensores, Oklahoma City Thunder, y de San Antonio Spurs, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

Los Rockets, liderados por 26 puntos de Amen Thompson y 25 de Kevin Durant esta Navidad, están en el sexto peldaño con marca de 18-10.

La NBA tuvo cinco partidos de Navidad en este 2025. Además de la victoria de los Rockets ante Lakers, los New York Knicks se impusieron 126-124 a Cleveland Cavaliers, mientras que los Spurs hicieron lo propio por 117-102 ante el Thunder y los Golden State Warriors ganaron 126-116 a los Dallas Mavericks. El otro cruce fue entre Nuggets y Timberwolves.